Самарские учёные разработали инновационные биоимпланты
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«Мы не создаём продукты-аналоги, то есть копии. У нас все технологии собственные, российские», — прокомментировала специалист для «Парламентской газеты».
По её словам, в институте по собственной технологии получают биоимплантаты из тканей человека. Они способны постепенно рассасываться в организме и замещаться его собственной тканью. Таким образом можно восстанавливать кости, сухожилия, хрящи и другие ткани, пояснила Волова.
Второе направление — гидрогели для 3D-биопечати органов и тканей из биоматериала пациента.
«То есть мы будем замещать в перспективе дефекты, которые имеются, собственными тканями человека или даже будем печатать прямо в ране новые органы и ткани», — резюмировала учёный.
Ранее сообщалось, что специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Об этом стало известно на III Конгрессе молодых учёных.