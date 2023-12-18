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Самарские учёные разработали инновационные биоимпланты

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Директор НИИ биотехнологий Самарского государственного медицинского университета Лариса Волова рассказала, что в институте разработали имплантаты для замещения тканей. Новый метод поможет сохранить травмированную конечность и избежать ампутации. В перспективе специалисты собираются «печатать» новые органы непосредственно в теле человека.
Самарские учёные разработали инновационные биоимпланты
  • Gettyimages.ru

«Мы не создаём продукты-аналоги, то есть копии. У нас все технологии собственные, российские», — прокомментировала специалист для «Парламентской газеты».

По её словам, в институте по собственной технологии получают биоимплантаты из тканей человека. Они способны постепенно рассасываться в организме и замещаться его собственной тканью. Таким образом можно восстанавливать кости, сухожилия, хрящи и другие ткани, пояснила Волова.

Второе направление — гидрогели для 3D-биопечати органов и тканей из биоматериала пациента.

«То есть мы будем замещать в перспективе дефекты, которые имеются, собственными тканями человека или даже будем печатать прямо в ране новые органы и ткани», — резюмировала учёный.

Ранее сообщалось, что специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Об этом стало известно на III Конгрессе молодых учёных.

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