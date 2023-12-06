В Сеченовском университете создали ЭКГ-пластырь для мониторинга ритмов сердца

Специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Об этом стало известно на III Конгрессе молодых учёных.

Устройство будет доступно осенью 2024 года, согласно расчётам, стоимость его будет составлять около 3 тыс. рублей, пишет «Газета.Ru».

Младший научный сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Института бионических технологий и инжиниринга Андрей Галястов рассказал, что в настоящее время разработка проходит тестовые испытания на базе кардиологических отделений клинических больниц университета.

Устройство представляет собой пластырь, который способен собирать данные о состоянии сердца. Его можно применять для диагностики заболеваний, которые невозможно обнаружить на стандартной ЭКГ.

Ранее сообщалось, что в России подведены итоги работы III Конгресса молодых учёных.