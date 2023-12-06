RT в Telegram
Подпишись

В Сеченовском университете создали ЭКГ-пластырь для мониторинга ритмов сердца

Короткая ссылка
Специалисты Первого Медицинского университета им. Сеченова разработали ЭКГ-пластырь для непрерывного мониторинга сердца. Об этом стало известно на III Конгрессе молодых учёных.

Устройство будет доступно осенью 2024 года, согласно расчётам, стоимость его будет составлять около 3 тыс. рублей, пишет «Газета.Ru».

Младший научный сотрудник Дизайн-центра гибкой биоэлектроники Института бионических технологий и инжиниринга Андрей Галястов рассказал, что в настоящее время разработка проходит тестовые испытания на базе кардиологических отделений клинических больниц университета.

Устройство представляет собой пластырь, который способен собирать данные о состоянии сердца. Его можно применять для диагностики заболеваний, которые невозможно обнаружить на стандартной ЭКГ.

Ранее сообщалось, что в России подведены итоги работы III Конгресса молодых учёных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить