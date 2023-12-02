RT в Telegram
Подпишись

Подведены итоги III Конгресса молодых учёных

Короткая ссылка
Организаторы подвели итоги работы III Конгресса молодых учёных.
Подведены итоги III Конгресса молодых учёных
  • РИА Новости
  • © Фотохост Конгресса молодых учёных

«Ключевым мероприятием Конгресса традиционно стала встреча президента Российской Федерации с молодыми учёными», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российского лидера Владимира Путина познакомили с успехами российского научного приборостроения.

Отмечается, что на мероприятии представили вакуумный мембранный насос, боксы для работы с образцами ДНК при проведении ПЦР-диагностики, вортекс, а также сложное высокотехнологичное оборудование отечественного производства — первый отечественный секвенатор «Нанофор СПС», используемый для расшифровки генетического кода, оптический томограф, мобильный спектрометр.

«Наши партнёры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро», — сказал Путин.

Ранее в Парке науки и искусства «Сириус» в рамках III Конгресса молодых учёных состоялась сессия «Phygital science: есть идеи?». На ней обсуждались технологии, которые планируется использовать на Играх Будущего в Казани. Так, организаторы хотят создать большой электронный стадион с гигантскими аватарами. В ближайшее время может быть расширена и программа в фиджитал-гонках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить