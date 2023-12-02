Подведены итоги III Конгресса молодых учёных

Организаторы подвели итоги работы III Конгресса молодых учёных.

«Ключевым мероприятием Конгресса традиционно стала встреча президента Российской Федерации с молодыми учёными», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российского лидера Владимира Путина познакомили с успехами российского научного приборостроения.

Отмечается, что на мероприятии представили вакуумный мембранный насос, боксы для работы с образцами ДНК при проведении ПЦР-диагностики, вортекс, а также сложное высокотехнологичное оборудование отечественного производства — первый отечественный секвенатор «Нанофор СПС», используемый для расшифровки генетического кода, оптический томограф, мобильный спектрометр.

«Наши партнёры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро», — сказал Путин.

Ранее в Парке науки и искусства «Сириус» в рамках III Конгресса молодых учёных состоялась сессия «Phygital science: есть идеи?». На ней обсуждались технологии, которые планируется использовать на Играх Будущего в Казани. Так, организаторы хотят создать большой электронный стадион с гигантскими аватарами. В ближайшее время может быть расширена и программа в фиджитал-гонках.