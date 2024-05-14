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В акции «Мы помним» в Музее Победы приняли участие более 4 тысяч человек

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Участниками акции «Мы помним» в Музее Победы стали более 4 тыс. человек.

Об этом сообщает Информационный центр правительства Москвы.

Акция проходила с 23 апреля по 10 мая.

«В Музее Победы делается всё для того, чтобы никогда не прерывалась связь поколений победителей и их потомков. К празднованию 79-й годовщины Победы мы провели акцию «Мы помним» в Зале Славы, который посвящён мужеству и беспримерному героизму советских воинов. Здесь на пилонах увековечена память о почти 12 тыс. Героев Советского Союза», — рассказал заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Фёдор Смуглин.

В церемониях приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, военнослужащие Семёновского полка, участники парада Победы на Красной площади, представители Федеральной службы охраны, ДОСААФ. 

Ранее сообщалось, что на празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли около 120 тыс. человек.

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