На празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли почти 120 тысяч человек

На празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли около 120 тыс. человек.

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Мероприятия, посвящённые празднованию 79-летней годовщины Великой Победы, прошли в 89 парках региона. Там состоялось свыше 40 концертных программ и столько же тематических мастер-классов, работали 37 полевых кухонь, была организована раздача георгиевских ленточек», — говорится в сообщении.

Также в 23 парках прошла акция «Вальс Победы», а ещё в 12 — акция «Письмо солдату».

Ранее рассказали, как отметили 9 Мая в странах с запретами на символику и празднование Дня Победы.