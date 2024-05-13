RT в Telegram
Подпишись

На празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли почти 120 тысяч человек

Короткая ссылка
На празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли около 120 тыс. человек.
На празднование Дня Победы в парки Подмосковья пришли почти 120 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Мероприятия, посвящённые празднованию 79-летней годовщины Великой Победы, прошли в 89 парках региона. Там состоялось свыше 40 концертных программ и столько же тематических мастер-классов, работали 37 полевых кухонь, была организована раздача георгиевских ленточек», — говорится в сообщении.

Также в 23 парках прошла акция «Вальс Победы», а ещё в 12 — акция «Письмо солдату».

Ранее рассказали, как отметили 9 Мая в странах с запретами на символику и празднование Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить