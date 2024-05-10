9 мая, несмотря на угрозы властей, во многих странах мира люди не побоялись возложить цветы на могилах советских солдат и отпраздновать День Победы. Массовые шествия прошли в Германии и Молдавии, несмотря на противодействие местной полиции. На Украине 9 мая киевляне с утра приносили цветы к Вечному огню в парке Славы, хотя киевский режим перенёс праздник на 8 мая. В странах Прибалтики, где и вовсе запретили празднование Дня Победы, люди всё равно несли цветы, даже на места снесённых памятников. По словам экспертов, несмотря на то, что в целом ряде стран давление постоянно возрастает, мероприятия, посвящённые празднованию 9 мая, не прекратятся. И это свидетельство того, что память о подвигах советских воинов «нельзя убить», подчёркивают аналитики.

9 мая во многих странах мира люди приняли участие в акциях, посвящённых Дню Победы, несмотря на запрет местных властей на демонстрацию соответствующей символики и проведение праздничных мероприятий.

Так, в Берлине, несмотря на то что городские власти запретили демонстрацию флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы, активисты организовали шествие «Бессмертного полка». Однако полиция Берлина не позволила его участникам пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене, а к памятнику пропускали лишь группами по десять человек. Кроме того, берлинская полиция заставила пожилую женщину снять футболку с надписью «Дружба» и флагами России и Германии, в которой она пришла в Трептов-парк.

Берлин

© AP Photo/Markus Schreibe

Ранее в столице ФРГ правоохранители заблокировали доступ к мемориалу павших солдат Красной армии, куда пытались попасть люди с георгиевскими лентами, флагами РФ и СССР. Вместе с тем неизвестным хакерам в Берлине удалось взломать систему проектора, который спроецировал изображение знамени Победы на Бранденбургские ворота.

При этом в Кёльне «Бессмертный полк» прошёл под советские военные марши, с советскими и российскими флагами и георгиевскими лентами, а участники акции несли в руках портреты своих предков, поборовших нацизм.

Массовые шествия состоялись и в Молдавии, где люди вышли на улицы с георгиевскими лентами и цветами. А участники автопробега в Кишенёве развернули большое Знамя Победы у мемориала «Вечность». Молдавская полиция снимала участников мероприятий на видео, пригрозив им штрафами за демонстрацию «запрещённых символов».

Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишинёве

РИА Новости

© Родион Прока

На Украине киевляне с утра 9 мая возлагали цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на то что украинские власти перенесли праздник на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом. Кроме того, как и в Германии, в празднование Дня Победы внесли свою лепту хакеры — они взломали трансляции украинских телеканалов и транслировали парад Победы в Москве.

День Победы отпраздновали и в далёкой Австралии. В Сиднее был организован автопробег, который возглавил Иван Сырский — бывший пасынок нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского. Как подчеркнул Иван, он сделал это «из уважения к Владимиру Владимировичу» Путину и из-за своего прадеда, который прошёл всю Великую Отечественную войну.

Эффект противодействия

В странах Прибалтики, где празднование Дня Победы вообще запретили, люди всё равно несли цветы, даже на места снесённых памятников советским воинам. К примеру, в Вильнюсе, несмотря на запреты со стороны властей Литвы, жители возлагали цветы к месту снесённого мемориала на Антакальнисском кладбище.

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В столице Эстонии с самого утра люди шли нескончаемым потоком и несли цветы к подножию Бронзового солдата. А жители Нарвы пришли 9 мая на набережную посмотреть концерт, который ежегодно проходит на другом берегу реки в российском Ивангороде: это мероприятие в честь Дня Победы власти Ленобласти несколько лет подряд проводят так, чтобы его было видно жителям эстонской Нарвы.

Вместе с тем в Латвии глава МВД республики Рихард Козловскис в эфире Латвийского радио заявил, что не считает 9 мая «днём, который нужно отмечать», и назвал «вызовом» возложение цветов в парке Победы в Риге, где ранее был снесён памятник советским воинам. Однако, несмотря на такого рода заявления, благодаря хакерской атаке в Латвии на всех телеканалах компании Balticom некоторое время транслировался парад Победы с Красной площади, о чём сообщил глава национального совета республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш в соцсети X. По его словам, вследствие кибератаки компания «потеряла контроль за телетрансляцией», а затем ей пришлось отключить свои кабельные каналы. Сейчас правоохранители Латвии проводят расследование случившегося.

«Память нельзя убить»

По словам члена правления Российской ассоциации политической науки Владимира Шаповалова, несмотря на разнообразные ухищрения и оказываемое давление на участников акций в честь Дня Победы, их число возрастает, а мероприятия, посвящённые празднованию 9 мая, не прекращаются.

«Всё это говорит о том, что память соотечественников и выходцев из стран бывшего ССССР о Великой Победе нельзя убить. Миллионы людей во всём мире, несмотря на попытки уничтожения исторической правды, продолжают помнить о том великом подвиге, который был совершён советским народом. Эта память проходит сквозь поколения, сквозь десятилетия и сохраняется до настоящего времени. Потомки героев-победителей продолжают нести эту память о победах своих предков, своих дедов и прадедов», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По словам Шаповалова, День Победы — это фундамент исторической памяти и ключевое событие не только для россиян, но и для многих людей в мире.

«Это гордость за своих предков, дедов и прадедов, которые отстояли свободу, защитили мир от фашизма и уничтожили его. И эта память объединяет нас, несмотря на существующие границы, несмотря на политику ряда европейских государств и государств постсоветского пространства, направленную на искажение исторической правды и фальсификацию истории Великой Отечественной войны», — сказал эксперт.

Вильнюс, Литва

© AP Photo/Mindaugas Kulbis

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, после распада СССР многие люди, по духу принадлежащие к Русскому миру, оказались за рубежом, и для них День Победы имеет особый смысл.

«Этот праздник знаменует их неразрывную связь с Отечеством. Запад же старается как можно реже вспоминать о событиях Второй мировой войны, стыдливо умалчивая о том, как практически все страны Европы капитулировали перед нацистами, а многие даже переметнулись на их сторону. Неудивительно, что продолжатели дела пособников Гитлера в современной Германии, Прибалтике и на Украине всеми силами препятствуют чествованию памяти советских солдат», — высказал своё мнение Фельдман в комментарии RT.

Однако, по его словам, чем жёстче эти ограничительные меры, тем сильнее противодействие несправедливым запретам, связанным с празднованием 9 мая.

«И тем сильнее желание потомков воинов-освободителей выйти и продемонстрировать свой несгибаемый характер. Их точно не удастся запугать и лишить памяти о подвиге предков», — подчеркнул Фельдман.

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В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал празднование 9 мая на Западе, в частности, в странах Прибалтики «последним рубежом обороны» для любого человека, который хочет почтить память своих предков, отдавших жизнь во время сражений с нацистами.

«Этот рубеж проходит именно 9 мая. Если у человека есть понимание общего подвига советского народа, своих прадедов, тогда все спецслужбы стран Прибалтики считают эту персону своим врагом. И единственное, что этому человеку остаётся сделать, чтобы не привлекать к себе внимание, — это завесить окна шторами, поставить портрет деда и молча почтить его память. Для граждан России прийти к могиле Неизвестного солдата и возложить цветы подвигом считаться не будет, но для жителей Эстонии, для жителей русскоязычной Нарвы, где такие действия под запретом, это настоящее проявление мужества», — отметил Межевич в разговоре с RT.

По его словам, несмотря на такого рода ограничения в ряде стран мира День Победы является для многих объединяющим фактором.

«Он объединяет людей, которые чтят подвиги советских воинов, отдавших свою жизнь за нашу свободу. И хотя власти целого ряда стран на Западе готовы применять самые жёсткие меры, чтобы помешать празднованию 9 мая, у них не получится потушить пламя в сердцах людей и уничтожить память о той цене, которую пришлось заплатить народам СССР за Победу», — заключил Межевич.