Полиция Берлина не дала шествию «Бессмертного полка» пройти единым строем

Полиция Берлина не позволила участникам шествия «Бессмертного полка» пройти единым строем к Мемориалу павшим советским воинам в Тиргартене. К памятнику пускали только группами по десять человек.

Как сообщает РИА Новости, в этом году участники шествия собрались недалеко от мемориала, потому что путь от Бранденбургских ворот был перегорожен.

Полиция проверяла людей на наличие «запрещённых символов», силовики для этого руководствовались записями из тетради.

Так как власти запретили использовать российскую и советскую символику, люди несли портреты своих предков и воздушные шары цвета Знамени Победы, а также флаги городов России. Многим пришлось заклеить георгиевские ленты на портретах воевавших родственников.

Перед этим полиция в Берлине заставила женщину снять футболку с надписью «Дружба» и флагами России и Германии.

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы. Представитель МИД России Мария Захарова назвала позорным такой запрет.