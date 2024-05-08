Россия осуждает решение полиции Берлина запретить 8 и 9 мая символику, которая связана с Великой Отечественной войной, Москва призывает отменить этот запрет.

«Они запретили ещё и песни, кстати, которые пели солдаты Красной Армии, когда освобождали в том числе Берлин от коричневой чумы... Вот она и есть — либеральная демократия», — сказала представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, это позорная страница в истории Германии.

Посольство России в Германии ранее назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы.

В Молдавии также пригрозили штрафами тем, кто наденет георгиевскую ленту 9 мая.