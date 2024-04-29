В Молдавии пригрозили штрафами тем, кто наденет георгиевскую ленту 9 мая
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По его словам, которые приводит ТАСС, жители Молдавии обязаны соблюдать правила, установленные как действующим законодательством, так и законом о собраниях.
Среди действующих норм Чернэуцану назвал запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты.
«Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — сказал он.
Ранее сообщалось о решении властей Приднестровья не проводить парады Победы, принятое в связи с угрозой терактов.