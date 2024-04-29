Граждан Молдавии будут наказывать штрафами за ношение георгиевской ленты 9 мая. Об этом сообщил глава Генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану.

По его словам, которые приводит ТАСС, жители Молдавии обязаны соблюдать правила, установленные как действующим законодательством, так и законом о собраниях.

Среди действующих норм Чернэуцану назвал запрет на продажу, хранение, производство и ношение георгиевской ленты.

«Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — сказал он.

Ранее сообщалось о решении властей Приднестровья не проводить парады Победы, принятое в связи с угрозой терактов.