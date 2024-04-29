В Приднестровье не будут проводить парады Победы в связи с угрозой терактов
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый Приднестровский», соответствующее решение было принято на совещании у президента Приднестровья Вадима Красносельского.
Он предложил приднестровцам прийти 9 мая с портретами фронтовиков и цветами к мемориалам во всех населённых пунктах.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.