В Приднестровье не будут проводить парады Победы в связи с угрозой терактов

Власти Приднестровья приняли решение не проводить в 2024 году традиционные парады Победы и шествие «Бессмертного полка». Причиной этому послужил сохраняющийся в непризнанной республике уровень террористической опасности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый Приднестровский», соответствующее решение было принято на совещании у президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Он предложил приднестровцам прийти 9 мая с портретами фронтовиков и цветами к мемориалам во всех населённых пунктах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.