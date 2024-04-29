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В Приднестровье не будут проводить парады Победы в связи с угрозой терактов

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Власти Приднестровья приняли решение не проводить в 2024 году традиционные парады Победы и шествие «Бессмертного полка». Причиной этому послужил сохраняющийся в непризнанной республике уровень террористической опасности.
В Приднестровье не будут проводить парады Победы в связи с угрозой терактов
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandra Selina

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Первый Приднестровский», соответствующее решение было принято на совещании у президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Он предложил приднестровцам прийти 9 мая с портретами фронтовиков и цветами к мемориалам во всех населённых пунктах.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.

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