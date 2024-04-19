Лавров: Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.

«Хотят сделать, конечно, из Приднестровья очаг напряжённости», — сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он добавил, что в Москве видят заявления о том, что «нужно военным путём подавить» Приднестровье, а также желание ряда стран нанести России «очередное стратегическое поражение» на этом направлении.

По его словам, эти планы бесперспективны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает удар по вертолёту в Приднестровье 17 марта провокацией «для поддержания напряжённости».