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Лавров: Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости.
Лавров: Приднестровье хотят превратить в очаг напряжённости
  • РИА Новости

«Хотят сделать, конечно, из Приднестровья очаг напряжённости», — сказал министр в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

Он добавил, что в Москве видят заявления о том, что «нужно военным путём подавить» Приднестровье, а также желание ряда стран нанести России «очередное стратегическое поражение» на этом направлении.

По его словам, эти планы бесперспективны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает удар по вертолёту в Приднестровье 17 марта провокацией «для поддержания напряжённости».

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