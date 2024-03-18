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Санду назвала провокацией удар дроном по вертолёту в Приднестровье

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Президент Молдавии Майя Санду считает, что удар по вертолёту в Приднестровье 17 марта был провокацией «для поддержания напряжённости».
Санду назвала провокацией удар дроном по вертолёту в Приднестровье
  • Gettyimages.ru

«По той информации, которой мы обладаем, это похоже на провокацию для поддержания напряжённости и страха среди людей», — сказала на пресс-конференции Санду, которую цитирует ТАСС.

Министерство государственной безопасности Приднестровья ранее сообщило, что 17 марта воинская часть была атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб.

Как стало известно позднее, старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки, это попало на видео.

В российском МИД назвали инцидент попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.

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