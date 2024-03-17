МГБ: воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе
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«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Кишинёве задержали мужчину, бросившего бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России.