МГБ: воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе

Воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб, сообщает Министерство государственной безопасности (МГБ) непризнанной республики.

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», — сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Кишинёве задержали мужчину, бросившего бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России.