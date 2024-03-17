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МИД России: удар в Тирасполе — попытка расшатать ситуацию в Приднестровье

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В МИД России назвали удар по аэродрому в Тирасполе попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России.
МИД России: удар в Тирасполе — попытка расшатать ситуацию в Приднестровье
  • РИА Новости

«Очевидно, попыткой расшатать ситуацию также в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России в этом регионе стал и удар БПЛА по аэродрому в Тирасполе, в результате которого уничтожен приднестровский транспортный вертолёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это не повлияло на решимость граждан России продолжить приходить на избирательные участки.

Ранее воинская часть в Приднестровье была атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб.

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