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Старый нерабочий вертолёт сгорел из-за атаки дрона в Приднестровье

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Старый нерабочий вертолёт сгорел в результате атаки дрона-камикадзе на воинскую часть в Приднестровье, сообщили ТАСС в правоохранительных органах непризнанной республики.
Старый нерабочий вертолёт сгорел из-за атаки дрона в Приднестровье
  • РИА Новости

«На одной из воинских частей Приднестровья произошёл пожар, по предварительным данным, он был вызван атакой дрона-камикадзе, полёт которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста. Сгорел старый вертолёт, находившийся в нерабочем состоянии на стоянке. Начато расследование», — сообщил собеседник.

Министерство государственной безопасности Приднестровья ранее сообщило, что 17 марта воинская часть была атакована дроном-камикадзе, на объекте произошли взрыв и пожар, никто не погиб.

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