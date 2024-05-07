Посольство России осудило Германию за запрет атрибутики Дня Победы 8—9 мая

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы.

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8—9 мая... запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве потребовали полной отмены этих запретов, отметив, что дипломаты расценивают решение властей Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и ФРГ.

Ранее в Молдавии пригрозили штрафами тем, кто наденет георгиевскую ленту 9 мая.