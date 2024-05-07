RT в Telegram
Подпишись

Посольство России осудило Германию за запрет атрибутики Дня Победы 8—9 мая

Короткая ссылка
Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина о запрете 8—9 мая демонстрации флагов и атрибутики, связанных с Днём Победы.
Посольство России осудило Германию за запрет атрибутики Дня Победы 8—9 мая
  • AFP

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8—9 мая... запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве потребовали полной отмены этих запретов, отметив, что дипломаты расценивают решение властей Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и ФРГ.

Ранее в Молдавии пригрозили штрафами тем, кто наденет георгиевскую ленту 9 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить