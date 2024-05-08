«Кощунственное решение»: как Москва отреагировала на запрет Берлином символики Великой Победы 8 и 9 мая

Россия осудила действия властей Берлина, которые запретили на 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, Москва призывает отменить эти ограничения и прекратить переписывание истории. Ранее решение властей Берлина в Госдуме РФ назвали «подлым натиском» на историческую правду о Второй мировой войне. Схожие ограничения ввела Латвия: там запретили возложение цветов 9 мая на местах демонтированных советских памятников, назвав это «прославлением военной агрессии». По мнению экспертов, неслучайно атрибутика Великой Победы и всё, что связано с ней и с Россией, сейчас так активно отменяется на Западе. Это целенаправленная кампания, призванная облегчить демонизацию РФ, считают аналитики.

Москва осуждает решение властей Берлина запретить на 8 и 9 мая символику, связанную с Великой Отечественной войной, СССР и Россией, призывает отменить эти ограничения и прекратить переписывание истории. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное. Мы призываем прекратить переписывать историю. Её не перепишешь», — подчеркнула Захарова.

По её словам, такая ситуация в ФРГ с подачи властей республики «в первую очередь унижает немецкий народ».

«Это унижает память антифашистов, это унижает память жертв, которые не дожили до победы и завещали хранить память о тех временах», — пояснила дипломат.

Захарова также назвала решение Берлина о запрете символов Победы «одной из самых позорных страниц» германской республики.

«Они считают, что у них позорная страница — это Третий рейх. А я скажу: да это-то попозорнее будет. Потому что тогда многие не понимали или были зомбированы геббельсовской пропагандой. Многих удалось уверить в том, что это как бы правильная позиция истории. Но спустя 80 лет невозможно не определить, где была правда, а где была ложь, где было зло, а где было добро. И сегодняшний выбор Германии ещё более преступный, если не сказать намного более преступный, нежели выбор Германии, который она сделала 80 лет назад», — отметила официальный представитель МИД РФ.

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Ранее решение властей Берлина запретить 8—9 мая демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с Днём Победы, осудил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Германия продолжает подлый натиск на историческую правду о Второй мировой войне. Полиция Берлина запретила на праздновании 8 и 9 мая демонстрацию атрибутики Великой Победы, а также исполнение песен и маршей военных лет. Кощунство и наглость — прямые отголоски обыкновенного фашизма», — подчеркнул Слуцкий в своём Telegram-канале.

По его словам, прокси-война Запада с Россией на Украине «цинично используется властями ФРГ на разных уровнях», чтобы принизить роль советского солдата в победе над германским нацизмом.

«Угрозу видят даже в георгиевской ленте. В Берлине не первый раз пытаются заретушировать память о жертвах геноцида советского народа со стороны гитлеровской Германии. Более 27 млн граждан СССР погибли от коричневой чумы и отдали свои жизни за освобождение Европы. Война с памятниками и символами Победы — не только признак моральной деградации и слабости, но и путь к реабилитации нацизма. Западной Европе не стоит забывать уроки самой кровопролитной войны в истории человечества», — заявил Слуцкий.

Решение Берлина о запрете атрибутики Великой Победы ранее раскритиковало и российское посольство в Германии, где потребовали полной отмены таких ограничений.

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8—9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днём Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма. Среди них — Знамя Победы, георгиевские ленточки, элементы исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции, песни военных лет», — констатировали в посольстве.

В ведомстве также подчеркнули, что рассматривают подобные запреты как дискриминацию, противоречащую духу «послевоенного исторического примирения» народов России и Германии.

«Убеждены, что все неравнодушные жители ФРГ должны иметь возможность достойно, в соответствии со сложившимися многолетними традициями почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма», — сообщили дипломаты.

Ветераны на праздновании 9 Мая в Берлине

globallookpress.com

© Carsten Koall

Напомним, в Берлине ввели запрет на демонстрацию 8—9 мая флага России и другой символики, связанной с Днём Победы в Великой Отечественной войне, на основных советских воинских мемориалах — в Трептов-парке, в районах Тиргартен и Панков.

Однако, несмотря на такие ограничения, посетители Трептов-парка в Берлине рассказали в беседе с RT, что для них значит подвиг солдат Красной армии.

«Я родился в 1938 году, и поэтому я хорошо помню, как восхищался советскими солдатами, которые освободили нас от фашизма, от немецкого фашизма», — рассказал немецкий пенсионер Херберт, который приехал в Берлин издалека специально, чтобы почтить память солдат Красной армии.

Его спутница Эва вспомнила, как отмечали День Победы в Берлине до текущих запретов.

«Русские солдаты пели здесь раньше, очень красиво. Пели, танцевали и праздновали победу. А теперь... Это очень грустно и противоречиво», — поделилась она.

«Важно пресекать»

Стоит отметить, что похожие ограничения наблюдаются и в Латвии. Там 9 мая возложение цветов на местах демонтированных советских памятников будет рассматриваться как «прославление военной агрессии», заявили в полиции страны. Кроме того, как обещают правоохранители, при выявлении подобных «нарушений» действия полицейских «будут чёткими и решительными».

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За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Полиция и Служба государственной безопасности сообщили также, что 9 мая в Латвии не допускаются публичные увеселительные и праздничные мероприятия, митинги, шествия и пикеты, которые якобы могут поставить под угрозу ценности Латвии как демократического государства. Правоохранители сообщили, что на данный момент у них нет информации о подготовке прокремлёвски настроенных лиц к конкретным провокациям 9 мая, однако исключать этого якобы нельзя.

Между тем в России готовятся к празднованию 9 Мая. Президент РФ Владимир Путин уже направил поздравление лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил российский лидер, «важно пресекать» любые попытки исказить или предать забвению историю.

«И конечно, (важно. — RT) бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелёгкие военные испытания и сокрушить нацизм», — подчеркнул российский лидер.

Переписывание истории

Как отметил ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский, неслучайно атрибутика Великой Победы и всё, что связано с ней и с Россией, «сейчас так активно отменяется» на Западе.

«Всё, что имеет отношение к России, считается там небезопасным и осуждается. Сам факт того, что РФ в лице СССР была победителем во Второй мировой войне, теперь воспринимается скорее как негативный факт. В сознание западного населения долгие годы пытались вложить абсолютно ложный тезис о том, что на самом деле якобы было два злодейских государства — не только фашистская Германия, но и коммунистический СССР, и только благодаря вмешательству США удалось победить одного из них, а другое победить не удалось», — рассказал аналитик в комментарии RT.

Демонтаж памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

AP

© Roman Koksarov

Однако откровенные запреты и цензура, которые сейчас есть на Западе по отношению к символам Великой Победы и России, «многим открывают глаза», считает Неменский.

«Люди начинают задумываться, даже живя в таком антироссийском информационном пространстве, о том, что лозунги западных политиков и действительность часто не соответствуют друг другу. Но всё же пока в целом западное общество, по крайней мере западная информационная среда, является преимущественно русофобским. Пропаганда делает своё дело, и антироссийские настроения усиливаются. И это только ускоряет темпы переписывания истории, что мы сейчас и наблюдаем», — заявил эксперт.

По словам Неменского, речь в том числе идёт об «идеологической реабилитации» Третьего рейха и фашистских режимов «межвоенной Европы» на Западе.

«Такая идеализация происходит, это вполне очевидно. Элитам западных стран всё больше хочется видеть свою историю в те годы в максимально позитивном ключе. Аспекты внутренней и внешней политики фашистских режимов подвергаются переосмыслению и описываются всё более мягко и часто в положительных тонах. Героизм же советских воинов, наоборот, не выпячивается, делается незаметным за счёт таких запретов, как в ФРГ или Латвии», — сказал он.

Украшения столицы ко Дню Победы, май 2024 года

РИА Новости

© Алексей Филиппов

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин отметил, что происходящее в Латвии и Прибалтике в целом по отношению к празднованию Великой Победы уже за многие годы стало традиционным, однако ситуация всё рано усугубляется.

«Несмотря на то что там неоднократно делались запреты на возложение венков, на различные мероприятия, выставки, каждый раз власти балтийских стран находят способы, как ещё усложнить жизнь русскоязычного населения, для которого крайне важно с достоинством отметить 9 Мая и отдать дань памяти предкам», — отметил аналитик в беседе с RT.

Что же касается Германии, то там тоже есть эта тенденция, хоть и в несколько менее выраженной форме, считает Камкин.