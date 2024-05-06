Политолог: представители западного блока государств обезумели в своей русофобии

Опрошенные RT специалисты назвали цель предстоящих учений России по отработке применения нестратегического ядерного оружия.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, учения с нестратегическим ядерным оружием — это вынужденная ответная мера Российской Федерации на откровенно враждебные высказывания и действия Запада.

«К сожалению, представители западного блока государств уже настолько обезумели в своей русофобии и антироссийской истерии, что они всё больше и больше приближают мир к новой глобальной войне. И всё это происходит накануне 79-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией», — подчеркнул собеседник RT.

По его словам, если на Западе ещё остались здравомыслящие люди, они «должны прочесть эти учения как недвусмысленный сигнал о том, что Россия защитит свои интересы любыми доступными ей способами».

«И если кто-то думает о том, что нашу страну можно запугать, взять в хамской мере на слабо, то они сильно ошибаются», — отметил аналитик.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявил, что со стороны западных политиков было много заявлений, которые можно расценить как призывы к эскалации.

Поэтому, как подчеркнул военный эксперт, необходимо приостановить демонстрацию агрессивности со стороны Запада.

«Эскалация, которая сейчас идёт, совершенно очевидно направлена на то, чтобы не дать возможности нашим наступающим войскам добить ВСУ», — заключил он.

Ранее в Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».