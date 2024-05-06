Кремль — об учениях ВС России: заявления Запада требуют особых ответных мер

В Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.

«Исчерпывающе об этом сказано в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, там и добавить нечего. Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идёт речь — очевидно, что речь идёт и о заявлениях господина Макрона, и о заявлениях британских представителей», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнив, что к этим лицам добавился и представитель конгресса США.

Фактически эти страны заявили о готовности выставить солдат НАТО перед российскими военными, подчеркнул представитель Кремля.

Это требует особого внимания и особых мер со стороны Российской Федерации, заявил Песков.

6 мая Министерство обороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа, к ним будут привлечены авиация и силы ВМФ. Учения будут проводиться в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.

Учения будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».