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Ветеран Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага

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Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага в 1945 году.
Ветеран Кондырев поделился воспоминаниями о штурме Рейхстага
  • РИА Новости

 «Ужас, конечно. Стрельба с обеих сторон. Я стрелял, ну, скажем, батарея стреляла», — заявил ветеран в беседе с газетой «Известия».

Во время штурма Берлина командир огневого взвода гвардейцев миномётных частей Кондырев обстреливал Рейхстаг.

По зданию тогда было сделано два залпа по 64 снаряда каждый.

За успешное выполнение боевой операции Кондырев получил орден Отечественной войны и благодарность.

Ранее 360.ru сообщал, что московская компания пополнила интерактивный сайт «Память народа» более 550 тыс. оцифрованных документов времён Великой Отечественной войны.

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