«Вскрыть агрессивные замыслы»: какую роль в разгроме нацизма сыграла военная разведка СССР

Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков заявил, что советская разведка своевременно вскрывала агрессивные планы нацистской Германии. Об этом он сказал на церемонии передачи Музею Победы рассекреченных Министерством обороны РФ документов о деятельности советской военной разведки до и после вторжения вермахта на территорию СССР. Согласно данным, которые сообщил на церемонии ветеран военной разведки генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов, с 1939 по 1945 год руководство СССР получило более 17 тыс. информационных донесений. В годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза присвоили 621 разведчику. По мнению экспертов, благодаря самоотверженности и высокому профессионализму советская разведка исправно выполняла почти все поставленные перед ней задачи.

Советская разведка накануне и в период Великой Отечественной войны своевременно вскрывала агрессивные планы нацистской Германии. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) адмирал Игорь Костюков на церемонии передачи Музею Победы рассекреченных Министерством обороны РФ документов о деятельности советской военной разведки до и после вторжения вермахта на территорию СССР.

«В предвоенные годы на основе произведённых руководителями Разведупра РККА реалистичных оценок военно-политической обстановки в мире и направлений её развития был заблаговременно реализован большой комплекс подготовительных мероприятий: за рубежом была развёрнута широкая сеть добывающих органов, нелегальных и крышевых резидентур, сформирована основа партизанского движения, значительные изменения были внесены в структуру центра, созданы новые виды разведдеятельности. Всё это позволило своевременно вскрыть агрессивные замыслы, планы и практические мероприятия по подготовке к войне с СССР», — сказал Костюков.

Одним из главных достижений советских разведчиков начальник Главного управления Генштаба ВС РФ назвал получение плана «Барбаросса» через 11 дней после его утверждения. Напомним, Гитлер подписал директиву №21, получившую условное наименование «Вариант Барбаросса», 18 декабря 1940 года.

По словам Костюкова, активная работа разведчиков на фронте и за его пределами не прекращалась ни на один день «вплоть до полного разгрома нацистов». Это позволяло обеспечивать Ставку Верховного главнокомандующего всей необходимой информацией.

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«В боевых действиях против захватчиков приняли участие сотни тысяч военных разведчиков. Каждый третий погиб. Из них 621 был удостоен звания Героя Советского Союза… Полными кавалерами ордена Славы стал 751 человек», — отметил Костюков.

По данным Минобороны РФ, с 1940 года нацистская Германия стремилась скрыть подготовку к большой войне и ввести в заблуждение политическое руководство Советского Союза. Однако военная разведка регулярно отправляла донесения о предполагаемых направлениях ударов вермахта и планируемых сроках их нанесения.

О подготовке Германии к нападению на СССР из Токио сообщал Рихард Зорге (Рамзай), из Стамбула — резидент Зафер, из Тегерана — резидент Аттила, из Стокгольма — Лавангер. Многие данные передавались из берлинской резидентуры внешней разведки.

«Организация Шульце-Бойзена — Харнака, в которую входили антифашисты, боровшиеся против Гитлера и его нацистского правительства, неоднократно предупреждала сотрудников советского посольства в Берлине об опасности, которая неуклонно приближалась к границам СССР со стороны Германии. С 6 сентября 1940 по 16 июня 1941 года Корсиканец и Старшина (псевдонимы разведчиков. — RT) 30 раз докладывали в Москву о том, что Германия готовится к войне против Советского Союза», — говорится в материалах военного ведомства.

Ценные сведения

На церемонии передачи Музею Победы рассекреченных документов ветеран военной разведки, академик Академии военных наук, генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов рассказал, что за рубежом по линии разведывательного управления Красной армии работало около 1 тыс. военных разведчиков и «их надёжных помощников-информаторов».

«Они входили в состав более 30 резидентур — легальных, нелегальных и отдельных радиофицированных точек. Вот эти люди, эти системы, эти структуры в период с 1939 по 1945 год направили в центр более 17 тыс. информационных донесений», — сообщил Кондрашов.

Ветеран военной разведки генерал-лейтенант Вячеслав Кондрашов демонстрирует документы, переданные ГРУ Музею Победы

RT

© Алексей Заквасин

По словам ветерана, данные материалы содержали «чрезвычайно важную военно-политическую, военно-стратегическую информацию», которая помогала властям СССР и военачальникам РККА принимать «обоснованные решения». Кондрашов заявил, что по вопросу готовящегося нападения в центр в общей сложности было направлено около 130 телеграмм.

Например, как рассказал ветеран, в марте 1941 года Москва в точности получила содержание беседы Гитлера с румынским диктатором Йоном Антонеску, в ходе которой фюрер сообщил о решении напасть на СССР. Кондрашов подчеркнул, что противнику не удалось достичь того эффекта внезапности, на который он рассчитывал.

«К сожалению, в первые недели события на фронте складывались неблагоприятно для Красной армии. Германское руководство, опьянённое этими успехами, считало, что в течение трёх-четырёх недель с Советским Союзом будет покончено. Это проявилось в одном из докладов в центр, который пришёл на третью неделю после начала войны», — отметил Кондрашов.

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В частности, немцы намеревались добиться окончательной победы, пленить Иосифа Сталина и членов правительства. Предполагалось, что «война на Востоке» завершится до конца августа 1941 года.

Как заявил Кондрашов, советская военная разведка находилась в сложном положении в начале ВОВ. Согласно данным многотомного труда «Великая Отечественная война 1941—1945 годов», после вторжения вермахта в СССР резидентуры в Германии, Румынии, Венгрии, Италии, Финляндии прекратили свою деятельность. Это произошло, потому что все представительства СССР были интернированы.

«В Берлине прекратила деятельность резидентура «Арнольд», в Будапеште — «Марс», в Бухаресте — «Ещенко», в Хельсинки — «Освальд». В Италии свернула свою деятельность резидентура, действовавшая под прикрытием советского посольства. Без связи с центром оказалась и разведывательная группа «Альта», действовавшая в Берлине, она продолжала добывать ценные сведения о планах немецкого командования, но передать их в Москву не могла», — поясняют авторы тома, посвящённого разведке и контрразведке в годы Великой Отечественной войны.

В этих условиях основные задачи по добыванию сведений о противнике были возложены на органы оперативной агентурной, войсковой и воздушной разведки. Данные от штабов фронтов и ВВС должны были предоставлять Разведуправлению Генштаба один раз в сутки. На основе особо важных сведений незамедлительно готовились специальные сообщения для военно-политического руководства СССР и командования Красной армии.

Постепенно восстанавливалась и внешняя разведывательная деятельность. Советский Союз сконцентрировал усилия на организации резидентур в третьих, в том числе нейтральных, странах, что повышало гибкость в работе разведки и расширяло её возможности.

Схема возможных вариантов действий фашистской Германии против СССР, представленная Разведуправлению Красной армии

© mil.ru

Основные задачи разведчиков заключались в оценке состояния вооружённых сил, военной промышленности и экономики Германии, а также выявлении её планов. Большое внимание уделялось добыванию сведений о разработке новых видов немецкого оружия и военной техники.

Наряду с этим разведчики были обязаны отслеживать отношение правительств Японии и Турции к войне Германии против Советского Союза и добывать информацию о «направленности внешней политики руководства США и Англии».

Как подчеркнул Кондрашов, зарубежные источники отправляли в центр «уникальную информацию», которую они получали в том числе из органов высшего военного управления нацистской Германии.

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В частности, с октября 1941 года Разведуправление Генштаба РККА получало сводки, которые готовило Главное командование сухопутных войск вермахта. А с ноября того же года в Москву регулярно отправлялись документы Верховного командования вермахта, которое возглавлял Гитлер.

Кондрашов рассказал, что в телеграмме от 13 ноября 1941-го, которая была передана в центр, сообщалось о планах противника сконцентрировать силы в «южном секторе» — форсировать Дон, выйти к Волге, Астрахани, Сталинграду и отрезать Кавказ от остальной части СССР. Таким образом Ставка была предупреждена о будущих операциях вермахта на юге РСФСР. Своевременно принятые решения позволили не допустить захвата Кавказа, а потом полностью переломить ситуацию в районе Сталинграда, отметил ветеран военной разведки.

Бескорыстное сотрудничество

В комментарии RT и. о. заведующего научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков заявил о том, что советская военная разведка постоянно совершенствовала методы работы. Новые подходы позволили достаточно быстро восстановить утраченную после начала войны связь с источниками и найти «новых друзей».

«Советская военная разведка никогда не прекращала свою деятельность. Наши разведчики умели завязывать нужные знакомства. В итоге огромную роль в добывании ценных сведений сыграли сами немцы. Они шли на совершенно бескорыстное сотрудничество из-за симпатий к СССР, ненависти к бесчеловечному гитлеровскому режиму и желания сберечь свой народ. Источниками наших разведчиков нередко становились весьма высокопоставленные лица», — сказал Куличков.

Как отметил эксперт, многие информаторы Красной армии были схвачены и казнены. Среди них криминалькомиссар, контрразведчик Вилли Леман (Брайтенбах), юрист, старший правительственный советник имперского Министерства экономики Арвид Харнак (Корсиканец), сотрудник отдела разведки Министерства воздушного флота Харро Шульце-Бойзен (Старшина).

Документы, переданные Музею Победы Главным управлением Генштаба ВС РФ

RT

© Алексей Заквасин

«Леман был, пожалуй, одним из самых ценных источников до конца 1942 года. Он работал в гестапо, курировал военно-промышленный комплекс Германии. Не стоит лукавить, немецкая контрразведка работала весьма эффективно. Немало источников было раскрыто. Но у советской разведки постоянно появлялись новые «друзья». Имена многих источников по-прежнему неизвестны. Однако сам ход войны позволяет сделать вывод о том, что у СССР было большое количество сторонников в лагере врага», — пояснил Куличков.

Как сообщил эксперт, нередко в вину советской разведке ставят мощнейшие удары, которые вермахт нанёс летом 1941 года. По мнению историка, разведка почти никогда не ошибалась — военное и политическое руководство получало вполне исчерпывающую информацию. К тому же враг постоянно переносил сроки агрессии.

«Актуальные планы противника часто менялись — по разным причинам нападение на Францию переносилось 38 раз, на СССР — девять раз. Главная сложность для Советского Союза заключалась в предугадывании дальнейших действий противника. Ошибки были допущены именно на этом направлении. Военная разведка работала в очень тяжёлых условиях. Но благодаря самоотверженности и высокому профессионализму почти все задачи, стоявшие перед ней, выполняла исправно», — заключил Куличков.