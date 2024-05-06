«Грандиозное наступление, предпринятое русским командованием»: ФСБ рассекретила признания адъютанта Гитлера

К очередной годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле — мае 1945 года ФСБ России публикует рассекреченные документы из следственного дела бывшего адъютанта Гитлера Отто Гюнше. На сайте ведомства обнародованы заявление Гюнше, которое содержит описание событий, происходивших в гитлеровской ставке в период боевых действий в Арденнах, и его автобиография. Опубликованные материалы — ценное историческое свидетельство того, как развивались события на завершающем этапе войны сил Антигитлеровской коалиции с нацистской Германией.

К очередной годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле — мае 1945 года ФСБ РФ обнародовала на своём официальном сайте материалы из следственного дела бывшего адъютанта Гитлера Отто Гюнше. Эти документы — важное свидетельство о событиях, оказавших существенное влияние на падение Третьего рейха.

«На Западе идут очень тяжёлые бои»

В 1948 году Госдепартамент США опубликовал сборник документов под заголовком «Нацистско-советские отношения, 1939 — 1941: документы из архивов Министерства иностранных дел Германии». В ответ на эту публикацию в СССР в виде серии статей в газете «Правда» было напечатано заявление Совинформбюро «Фальсификаторы истории». Позднее его опубликовали в виде отдельной брошюры.

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Как сообщает ЦОС ФСБ, в советском документе шла речь о тайных переговорах Великобритании и США с представителями Третьего рейха в годы войны о заключении сепаратного мира. Ни Лондон, ни Вашингтон не ставили Москву в известность об этих контактах. Кроме того, заявление Совинформбюро содержало информацию о том, что СССР в начале 1945 года пришёл на помощь западным союзникам, оказавшимся в тяжёлом положении.

Тогда, в конце 1944-го — начале 1945 года, германские войска перешли в наступление на Западном фронте в районе горной системы Арденны. Эта операция получила кодовое название «Стража на Рейне». В ней участвовали 6-я танковая армия СС, 5-я танковая армия и 7-я армия, объединённые в группу армий «Б» под командованием генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя.

«Гитлеровские войска стремились разгромить англо-американскую группировку на территории Бельгии и Нидерландов с целью склонить Лондон и Вашингтон если не к миру, то хотя бы к временному перемирию. Эту передышку немецкое командование хотело использовать для того, чтобы нанести удар по советским войскам и перехватить у них инициативу», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник ИВИ РАН Дмитрий Суржик.

Уже в первый день боёв германской группировке удалось прорвать американо-британский фронт на участке в 80 км и захватить в плен 30 тыс. солдат и офицеров западных союзников.

«Главной целью гитлеровских войск в ходе наступления в Арденнах была нейтрализация узлов снабжения войск союзников», — отметил в беседе с RT выпускник аспирантуры ИВИ РАН Максим Синицын.

Бои в Арденнах

Gettyimages.ru

© Tony Vaccaro

По словам историков, если бы вермахту удалось добиться поставленных целей, это радикально усложнило бы положение англо-американских войск в Европе.

Как отмечается в материалах ЦОС ФСБ, 6 января 1945 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль обратился к Иосифу Сталину с вопросом относительно организации на Восточном фронте наступления, которое бы отвлекло нацистские силы.

«На Западе идут очень тяжёлые бои, и в любое время от Верховного командования могут потребоваться большие решения… если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января».

Автобиография Гюнше

© ЦОС ФСБ России

7 января 1945 года Сталин направил ответное послание британскому премьеру, в котором сообщал: «Мы готовимся к наступлению, но погода сейчас не благоприятствует нашему наступлению. Однако, учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему центральному фронту не позже второй половины января. Можете не сомневаться, что мы сделаем всё, что только возможно сделать, для того чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».

В итоге 12 января 1945 года, на восемь дней раньше намеченного срока, части Красной армии начали Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, перейдя в широкое наступление на всём советско-германском фронте.

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция

РИА Новости

© Александр Боровский

Откровения гитлеровского адъютанта

В ходе боёв за Берлин в апреле — мае 1945 года в советский плен попал бывший личный адъютант фюрера штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше. Как и другие сотрудники из ближайшего окружения Гитлера, Гюнше дал ряд показаний о событиях, происходивших в ставке гитлеровского командования. Как сообщает ЦОС ФСБ, в связи с публикацией в «Правде» 22 апреля 1948 года Гюнше написал заявление советскому правительству, в котором подробно описал события, происходившие в ставке Гитлера в период подготовки и проведения наступления в Арденнах.

По словам Гюнше, в начале декабря 1944 года, накануне операции в Арденнах, на совещании в ставке в Бад Наугейме Гитлер «подчеркнул особое значение наступления, указав, что его успех будет равноценен успеху Дюнкерка, где в 1940 году германские армии нанесли англичанам сокрушительный удар».

Pаявление Гюнше советскому правительству в русском переводе (стр. 1-6)

© ЦОС ФСБ России

В своём заявлении Гюнше также отметил, что именно «грандиозное наступление, предпринятое русским командованием на всём фронте от Балтийского моря до Карпат», помешало реализации замысла немецких военных.

«Это привело к прекращению немецкого наступления против англо-американцев на Западе и переброске крупных немецких войсковых соединений на немецко-русский фронт… Натиск русских с востока явился причиной прекращения немецкого наступления на западе, в большой степени обнажил Западный фронт и дал англо-американским войскам возможность без особого труда вторгнуться в Германию», — писал Гюнше в своём заявлении.

Как отметил Дмитрий Суржик, в сложившейся ситуации Гитлеру вне зависимости от результатов операции в Арденнах вряд ли удалось бы начать сепаратные переговоры с западными державами, хотя к тому моменту и без этого в Антигитлеровской коалиции наметился раскол.

Pаявление Гюнше советскому правительству в русском переводе (стр. 7-10)

© ЦОС ФСБ России

«Гитлер не отдавал себе отчёта в том, что Советский Союз уже находится в зените своей военной мощи и остановить его поход на Берлин невозможно. Также он не понимал до конца, какой имидж у него лично и у ряда других высших руководителей рейха сложился за рубежом. Из-за холокоста и зверств на оккупированных территориях общество в западных странах не смогло бы воспринять нормально переговоры своих лидеров с Гитлером», — считает историк.

Но это, по словам эксперта, не помешало западным элитам впоследствии принять у себя тысячи менее заметных нацистских функционеров, а в начале 1961 года назначить начальника оперативного отдела генштаба сухопутных войск гитлеровской Германии Адольфа Хойзингера председателем военного комитета НАТО.

«Западный менталитет не воспринимает ничего другого, кроме стремления коллективного Запада к мировому господству. Поэтому объединение Великобритании и США с частью нацистской военно-политической машины стало естественным союзом, направленным на противодействие СССР сразу по окончании войны», — подытожил Дмитрий Суржик.