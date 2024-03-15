«Направить агрессию Гитлера в сторону СССР»: как нацисты захватили Чехословакию

85 лет назад, 15 марта 1939 года, в Чехословакии пала так называемая Вторая республика, а само государство фактически прекратило существование более чем на шесть лет. Чехия перешла под контроль Третьего рейха в статусе протектората, в Словакии был создан марионеточный по отношению к Берлину режим, а Закарпатье стало частью лояльной по отношению к Германии Венгрии. По словам историков, Гитлер решился на фактическую аннексию Чехословакии после того, как западные страны подписали Мюнхенские соглашения и таким образом фактически позволили ему безнаказанно отторгнуть у официальной Праги, вопреки протестам СССР, Судетскую область.

15 марта 1939 года Третий рейх окончательно уничтожил чехословацкую государственность. По словам историков, это событие стало одним из ключевых шагов на пути нацистов к развязыванию Второй мировой войны.

«Амбиции вселенского масштаба»

Чехословакия возникла в конце 1918 года в результате поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. В состав нового государства вошли чешские и словацкие земли, а также Подкарпатская Русь (современное Закарпатье). При проведении границ не учитывались интересы народов, воевавших против Антанты. Так, в составе Чехословакии оказались земли, более половины населения которых составляли этнические немцы, в частности Судетская область.

Чехословакия получила богатые территории с хорошим промышленным потенциалом. В 1920-е годы местные предприниматели развили активную деятельность, позволившую республике по ряду показателей войти в десятку наиболее развитых стран мира. Однако международный экономический кризис в 1930-е годы нанёс серьёзный ущерб её экономике и обострил социально-экономические противоречия. О своих правах начали заявлять судетские немцы. И этой ситуацией решил воспользоваться пришедший в 1933 году к власти в Германии Гитлер.

«У Гитлера были амбиции вселенского масштаба, но шёл он к расширению Германии поэтапно. Его первыми целями были Австрия, Судетская область Чехословакии и Вольный город Данциг (современный Гданьск)», — рассказал в беседе с RT член научного совета Российского военно-исторического общества, обозреватель журнала «Историк» доктор исторических наук Олег Назаров.

В начале 1938 года Гитлер в рейхстаге объявил, что Германия не может быть безучастной к судьбе немцев, живущих в соседних странах, а основатель Судето-немецкой партии Чехословакии Конрад Генлейн встретился с нацистским фюрером. В марте того же года Третий рейх провёл аншлюс Австрии.

«Сделано это было без единого выстрела. Многие местные жители встречали немецкие войска цветами», — отметил Олег Назаров.

После Австрии внешнеполитические устремления Гитлера переключились на Чехословакию. Уже в марте 1938-го Народный комиссариат иностранных дел СССР проинформировал чехословацкого посланника в Москве, а также власти Великобритании и Франции о том, что Советский Союз выполнит свои обязательства по защите Чехословакии в рамках условий пакта о взаимопомощи, подписанного Москвой и Прагой в 1935 году. В апреле аналогичное заявление сделал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.

Солдаты чехословацкой армии патрулируют Судеты в 1938 году

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В свою очередь, представители внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции в мае 1938 года настойчиво порекомендовали властям Чехословакии пойти навстречу судетским немцам в вопросе предоставления им автономии. Прагу предупредили, что при возникновения конфликта Лондон и Париж ей помогать не будут. При этом властям СССР по дипломатическим каналам стало известно, что в случае попытки Москвы оказать помощь Чехословакии Польша и Румыния не пропустят части Красной армии через свою территорию, а общей границы у Советского Союза с Чехословакией на тот момент не было.

В мае 1938 года произошли также столкновения судетских немцев с чехословацкой полицией, а Генлейн заявил о выходе из переговоров с официальной Прагой. В конце месяца кризис формально завершился и Генлейн даже начал снова имитировать общение с властями. Однако Гитлер в то же самое время утвердил план войны с Чехословакией, который подлежал реализации до 1 октября.

Летом Франция усилила давление на Прагу с тем, чтобы она шла навстречу судетским немцам, а Польша уже не скрывала, что планирует отторгнуть у Чехословакии Тешинскую область.

Демонстрация жителей Праги в защиту национальной независимости, Чехословакия, 1938 год

РИА Новости

22 июля власти Чехословакии заявили о готовности предоставить автономию судетским немцам, но это не решило проблему.

«Объединение немцев в значительной мере было для Гитлера лишь поводом. Германии не хватало полезных ископаемых и промышленных мощностей, а и то и другое имелось в Чехословакии», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.

В начале сентября 1938 года Генлейн получил от руководства Третьего рейха указание отвергнуть все компромиссные варианты, предлагаемые Прагой, и настоять на передаче Судетской области Германии.

СССР открыто призывал Великобританию и Францию созвать совместное совещание и начать решать практические вопросы взаимодействия вооружённых сил трёх государств в целях борьбы против потенциальной германской агрессии. Но Москву никто слушать не желал.

Чехи-беженцы из Судетской области

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Ползучая аннексия

В середине сентября 1939 года судетские немцы подняли мятеж против официальной Праги, но он был быстро подавлен чехословацкими силовиками. Генлейн бежал в Германию.

Власти СССР передали президенту Чехословакии Эдварду Бенешу, что Москва готова выполнить свои обязательства по пакту о взаимопомощи. Но Прага так и не решилась попросить Москву о помощи.

Чемберлена приветствует министр иностранных дел Риббентроп перед отелем «Петерсберг» в Кенигсвинтере, 22 сентября 1938 года

Legion-Media

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В то же самое время Великобритания и Франция провели переговоры на высоком уровне, на которых было принято решение, что районы, населённые преимущественно судетскими немцами, нужно передать Третьему рейху.

Гитлер принял в Германии британского премьер-министра Невилла Чемберлена и потребовал у него согласовать передачу Судетской области Берлину, а также территориальные уступки со стороны Чехословакии в пользу Польши и Венгрии. Несколько дней спустя нацистский фюрер публично заявил, что, если Прага добровольно не согласится выполнить его требования, Германия добьётся их выполнения силой. Чемберлен в телефонном разговоре попросил лидера фашистской Италии Бенито Муссолини договориться с Гитлером о проведении конференции по чехословацкому вопросу. Муссолини просьбу выполнил.

Эдуард Даладье с Адольфом Гитлером, на Мюнхенской конференции в сентябре 1938 года

AFP

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29—30 сентября в Мюнхене прошла конференция Великобритании, Германии, Италии и Франции по урегулированию чехословацкого конфликта. На ней были достигнуты договорённости о передаче Германии Судетской области, а также об удовлетворении территориальных претензий Польши и Венгрии. Официальную Прагу Запад поставил перед фактом подписания соглашений, и Бенеш не решился ничего возразить.

«Очевидно, что Британия и Франция хотели направить агрессию Гитлера в сторону СССР, а Чехословакия рассматривалась как «проходное звено», которым можно пожертвовать. И это несмотря на существование между Прагой и Парижем официальных союзнических обязательств», — заявил в разговоре с RT доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

Гитлер въезжает в город Аш в Чехословакии и его торжественно приветствуют судетские немцы

AFP

1 октября части вермахта оккупировали Судетскую область. Чехословакия потеряла около 20% своей территории, почти 5 млн населения и треть промышленных предприятий. В тот же день Прага приняла ультиматум Польши относительно передачи Варшаве Тешинской области. Чехословакия подверглась унижению и понесла значительные экономические потери. Военно-промышленный потенциал Третьего рейха, напротив, существенно возрос.

Бенеш сложил с себя президентские полномочия и эмигрировал на Запад. Установившийся после его отъезда режим историки называют Второй республикой.

После отставки Бенеша словацкие активисты потребовали у новых властей Чехословакии автономии. Прага пошла им на уступки. Автономную республику возглавило правительство Йозефа Тисо.

Польские войска входят в аннексированный Чески-Тешин, октябрь 1938 года

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30 ноября президентом Чехословакии был избран Эмиль Гаха. По словам историков, несмотря на его миролюбивую и консервативную политику, нацистское руководство убеждало население Германии в том, что Чехословакия якобы готовится к силовому пересмотру Мюнхенских соглашений и ведёт тайные переговоры о сотрудничестве с СССР.

В конце 1938 года в Германии полным ходом шла разработка военных планов окончательной ликвидации Чехословакии. Причём захват страны планировалось осуществить частями вермахта, укомплектованными по штатам мирного времени. Нацисты не рассчитывали встретить серьёзное сопротивление.

Колонна немецких войск в Чехословакии, 1939 год

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В начале марта 1939-го чехословацкая разведка получила информацию о том, что немецкое вторжение запланировано на 15 марта. Однако власти Чехословакии ничего не предприняли.

Эмиль Гаха в это время активно боролся со словацкой автономией, потребовавшей для себя полной независимости. Разгневанный президент Чехословакии объявил о роспуске правительства Тисо. Так Гитлер получил идеальный предлог для ввода войск — защиту прав словацких борцов за национальный суверенитет. Хотя, если бы не это, агрессия, судя по предварительным планам Берлина, всё равно бы произошла.

В ночь с 14 на 15 марта в Чехословакию вторгся вермахт. Власти республики отдали команду своим войскам не оказывать немцам сопротивление. Единственными, кто попытался дать отпор захватчикам, стали бойцы пулемётной роты Карела Павлика. Но и их командование в итоге заставило прекратить огонь. Сам Павлик в дальнейшем стал подпольщиком, был арестован и погиб в Маутхаузене.

Оккупация Чешских земель 15 марта 1939 года

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15 марта Эмиль Гаха согласился на преобразование Чехии в немецкий протекторат Богемии и Моравии и на объявление о независимости Словакии. В тот же день Прагу посетил Гитлер. По словам историков, большая часть населения Чехословакии отреагировала на ликвидацию страны пассивно. Многие вплоть до 1945 года работали на военных заводах, производивших оружие и боеприпасы для нужд вермахта.

Политические активисты Закарпатья объявили о независимости своего края. Но уже три дня спустя он был оккупирован венгерскими войсками и находился под властью Будапешта до 1944 года.