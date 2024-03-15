«Направить агрессию Гитлера в сторону СССР»: как нацисты захватили Чехословакию
15 марта нацистская Германия захватила Чехословакию
- Немецкие войска на Вацлавской площади Праги
- РИА Новости
15 марта 1939 года Третий рейх окончательно уничтожил чехословацкую государственность. По словам историков, это событие стало одним из ключевых шагов на пути нацистов к развязыванию Второй мировой войны.
«Амбиции вселенского масштаба»
Чехословакия возникла в конце 1918 года в результате поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне. В состав нового государства вошли чешские и словацкие земли, а также Подкарпатская Русь (современное Закарпатье). При проведении границ не учитывались интересы народов, воевавших против Антанты. Так, в составе Чехословакии оказались земли, более половины населения которых составляли этнические немцы, в частности Судетская область.
Чехословакия получила богатые территории с хорошим промышленным потенциалом. В 1920-е годы местные предприниматели развили активную деятельность, позволившую республике по ряду показателей войти в десятку наиболее развитых стран мира. Однако международный экономический кризис в 1930-е годы нанёс серьёзный ущерб её экономике и обострил социально-экономические противоречия. О своих правах начали заявлять судетские немцы. И этой ситуацией решил воспользоваться пришедший в 1933 году к власти в Германии Гитлер.
«У Гитлера были амбиции вселенского масштаба, но шёл он к расширению Германии поэтапно. Его первыми целями были Австрия, Судетская область Чехословакии и Вольный город Данциг (современный Гданьск)», — рассказал в беседе с RT член научного совета Российского военно-исторического общества, обозреватель журнала «Историк» доктор исторических наук Олег Назаров.
В начале 1938 года Гитлер в рейхстаге объявил, что Германия не может быть безучастной к судьбе немцев, живущих в соседних странах, а основатель Судето-немецкой партии Чехословакии Конрад Генлейн встретился с нацистским фюрером. В марте того же года Третий рейх провёл аншлюс Австрии.
«Сделано это было без единого выстрела. Многие местные жители встречали немецкие войска цветами», — отметил Олег Назаров.
После Австрии внешнеполитические устремления Гитлера переключились на Чехословакию. Уже в марте 1938-го Народный комиссариат иностранных дел СССР проинформировал чехословацкого посланника в Москве, а также власти Великобритании и Франции о том, что Советский Союз выполнит свои обязательства по защите Чехословакии в рамках условий пакта о взаимопомощи, подписанного Москвой и Прагой в 1935 году. В апреле аналогичное заявление сделал председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин.
- Солдаты чехословацкой армии патрулируют Судеты в 1938 году
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В свою очередь, представители внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции в мае 1938 года настойчиво порекомендовали властям Чехословакии пойти навстречу судетским немцам в вопросе предоставления им автономии. Прагу предупредили, что при возникновения конфликта Лондон и Париж ей помогать не будут. При этом властям СССР по дипломатическим каналам стало известно, что в случае попытки Москвы оказать помощь Чехословакии Польша и Румыния не пропустят части Красной армии через свою территорию, а общей границы у Советского Союза с Чехословакией на тот момент не было.
В мае 1938 года произошли также столкновения судетских немцев с чехословацкой полицией, а Генлейн заявил о выходе из переговоров с официальной Прагой. В конце месяца кризис формально завершился и Генлейн даже начал снова имитировать общение с властями. Однако Гитлер в то же самое время утвердил план войны с Чехословакией, который подлежал реализации до 1 октября.
Летом Франция усилила давление на Прагу с тем, чтобы она шла навстречу судетским немцам, а Польша уже не скрывала, что планирует отторгнуть у Чехословакии Тешинскую область.
- Демонстрация жителей Праги в защиту национальной независимости, Чехословакия, 1938 год
- РИА Новости
22 июля власти Чехословакии заявили о готовности предоставить автономию судетским немцам, но это не решило проблему.
«Объединение немцев в значительной мере было для Гитлера лишь поводом. Германии не хватало полезных ископаемых и промышленных мощностей, а и то и другое имелось в Чехословакии», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Музея Победы Валерий Куличков.
В начале сентября 1938 года Генлейн получил от руководства Третьего рейха указание отвергнуть все компромиссные варианты, предлагаемые Прагой, и настоять на передаче Судетской области Германии.
СССР открыто призывал Великобританию и Францию созвать совместное совещание и начать решать практические вопросы взаимодействия вооружённых сил трёх государств в целях борьбы против потенциальной германской агрессии. Но Москву никто слушать не желал.
- Чехи-беженцы из Судетской области
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Ползучая аннексия
В середине сентября 1939 года судетские немцы подняли мятеж против официальной Праги, но он был быстро подавлен чехословацкими силовиками. Генлейн бежал в Германию.
Власти СССР передали президенту Чехословакии Эдварду Бенешу, что Москва готова выполнить свои обязательства по пакту о взаимопомощи. Но Прага так и не решилась попросить Москву о помощи.
- Чемберлена приветствует министр иностранных дел Риббентроп перед отелем «Петерсберг» в Кенигсвинтере, 22 сентября 1938 года
- Legion-Media
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В то же самое время Великобритания и Франция провели переговоры на высоком уровне, на которых было принято решение, что районы, населённые преимущественно судетскими немцами, нужно передать Третьему рейху.
Гитлер принял в Германии британского премьер-министра Невилла Чемберлена и потребовал у него согласовать передачу Судетской области Берлину, а также территориальные уступки со стороны Чехословакии в пользу Польши и Венгрии. Несколько дней спустя нацистский фюрер публично заявил, что, если Прага добровольно не согласится выполнить его требования, Германия добьётся их выполнения силой. Чемберлен в телефонном разговоре попросил лидера фашистской Италии Бенито Муссолини договориться с Гитлером о проведении конференции по чехословацкому вопросу. Муссолини просьбу выполнил.
- Эдуард Даладье с Адольфом Гитлером, на Мюнхенской конференции в сентябре 1938 года
- AFP
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29—30 сентября в Мюнхене прошла конференция Великобритании, Германии, Италии и Франции по урегулированию чехословацкого конфликта. На ней были достигнуты договорённости о передаче Германии Судетской области, а также об удовлетворении территориальных претензий Польши и Венгрии. Официальную Прагу Запад поставил перед фактом подписания соглашений, и Бенеш не решился ничего возразить.
«Очевидно, что Британия и Франция хотели направить агрессию Гитлера в сторону СССР, а Чехословакия рассматривалась как «проходное звено», которым можно пожертвовать. И это несмотря на существование между Прагой и Парижем официальных союзнических обязательств», — заявил в разговоре с RT доцент РГГУ Вадим Трухачёв.
- Гитлер въезжает в город Аш в Чехословакии и его торжественно приветствуют судетские немцы
- AFP
1 октября части вермахта оккупировали Судетскую область. Чехословакия потеряла около 20% своей территории, почти 5 млн населения и треть промышленных предприятий. В тот же день Прага приняла ультиматум Польши относительно передачи Варшаве Тешинской области. Чехословакия подверглась унижению и понесла значительные экономические потери. Военно-промышленный потенциал Третьего рейха, напротив, существенно возрос.
Бенеш сложил с себя президентские полномочия и эмигрировал на Запад. Установившийся после его отъезда режим историки называют Второй республикой.
После отставки Бенеша словацкие активисты потребовали у новых властей Чехословакии автономии. Прага пошла им на уступки. Автономную республику возглавило правительство Йозефа Тисо.
- Польские войска входят в аннексированный Чески-Тешин, октябрь 1938 года
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30 ноября президентом Чехословакии был избран Эмиль Гаха. По словам историков, несмотря на его миролюбивую и консервативную политику, нацистское руководство убеждало население Германии в том, что Чехословакия якобы готовится к силовому пересмотру Мюнхенских соглашений и ведёт тайные переговоры о сотрудничестве с СССР.
В конце 1938 года в Германии полным ходом шла разработка военных планов окончательной ликвидации Чехословакии. Причём захват страны планировалось осуществить частями вермахта, укомплектованными по штатам мирного времени. Нацисты не рассчитывали встретить серьёзное сопротивление.
- Колонна немецких войск в Чехословакии, 1939 год
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В начале марта 1939-го чехословацкая разведка получила информацию о том, что немецкое вторжение запланировано на 15 марта. Однако власти Чехословакии ничего не предприняли.
Эмиль Гаха в это время активно боролся со словацкой автономией, потребовавшей для себя полной независимости. Разгневанный президент Чехословакии объявил о роспуске правительства Тисо. Так Гитлер получил идеальный предлог для ввода войск — защиту прав словацких борцов за национальный суверенитет. Хотя, если бы не это, агрессия, судя по предварительным планам Берлина, всё равно бы произошла.
В ночь с 14 на 15 марта в Чехословакию вторгся вермахт. Власти республики отдали команду своим войскам не оказывать немцам сопротивление. Единственными, кто попытался дать отпор захватчикам, стали бойцы пулемётной роты Карела Павлика. Но и их командование в итоге заставило прекратить огонь. Сам Павлик в дальнейшем стал подпольщиком, был арестован и погиб в Маутхаузене.
- Оккупация Чешских земель 15 марта 1939 года
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15 марта Эмиль Гаха согласился на преобразование Чехии в немецкий протекторат Богемии и Моравии и на объявление о независимости Словакии. В тот же день Прагу посетил Гитлер. По словам историков, большая часть населения Чехословакии отреагировала на ликвидацию страны пассивно. Многие вплоть до 1945 года работали на военных заводах, производивших оружие и боеприпасы для нужд вермахта.
Политические активисты Закарпатья объявили о независимости своего края. Но уже три дня спустя он был оккупирован венгерскими войсками и находился под властью Будапешта до 1944 года.
«Гитлер просто обманул Британию и Францию, которые за счёт уступок в Восточной Европе хотели выторговать покой для себя. Он почувствовал свою силу и мощь и больше не собирался ни с кем вести переговоры. Гитлеру развязали руки, и с учётом его амбиций Вторая мировая война стала неизбежна», — подытожил Олег Назаров.
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