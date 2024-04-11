План «Вайс»: как Гитлер готовил нападение на Польшу

85 лет назад Адольф Гитлер подписал план «Вайс», в котором были зафиксированы политические и военные мероприятия по подготовке нападения на Польшу. Вплоть до весны 1939-го Варшава проводила прогерманскую политику и даже приняла участие в разделе Чехословакии по итогам Мюнхенского сговора. Но и после того, как отношения Польши с Германией начали портиться, в Варшаве отказывались осознавать серьёзность угрозы, рассчитывая на поддержку со стороны западных держав и не рассматривая возможность сотрудничества с Советским Союзом. В итоге Третьему рейху понадобилось всего несколько недель, чтобы правительство Польши бежало из страны, а польская армия была полностью разгромлена.

11 апреля 1939 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер подписал план «Вайс», предусматривавший подготовку нападения Третьего рейха на Польшу. Он стал важным промежуточным этапом в осуществлении нацистами политики захвата «жизненного пространства» на востоке.

Медовый месяц Германии и Польши

После прихода к власти в Германии нацистов Польша стала одним из первых государств, установивших дружеские отношения с новым немецким режимом. Уже 26 января 1934 года министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат и посол Польши в Берлине Юзеф Липски подписали пакт о ненападении. Власти обеих стран заявили, что намерены напрямую общаться по всем вопросам двухсторонних взаимоотношений, и пообещали не прибегать к насилию для разрешения споров.

В 1935 году стало известно содержание секретного приложения к германо-польскому пакту. 20 апреля «Правда» и «Известия» перепечатали из британских СМИ его текст. Польша обещала в своих внешних отношениях «не принимать никаких решений без согласования с германским правительством». Варшава и Берлин гарантировали друг другу объединять силы для отражения любого нападения, которому бы подверглась одна из сторон. Польское правительство также обещало в случае войны обеспечить свободное передвижение по своей территории немецких войск на восток или северо-восток.

Также по теме «Польское руководство содействовало Гитлеру»: как пакт между Варшавой и Берлином приблизил Вторую мировую войну 85 лет назад была подписана Декларация о неприменении силы между Германией и Польшей, известная также как пакт Пилсудского — Гитлера....

«Отношения между Германией и Польшей стремительно развивались. Высокопоставленных нацистских функционеров принимали в Варшаве как лучших друзей», — подчеркнул в беседе с RT выпускник аспирантуры ИВИ РАН Максим Синицын.

Согласно показаниям, которые дали высокопоставленные нацисты после завершения Великой Отечественной войны, в 1938 году министр иностранных дел Польши Юзеф Бек был подкуплен рейхсминистром и председателем рейхстага Германом Герингом и действовал впоследствии в интересах Берлина.

На фоне сближения Варшавы и Берлина Генштаб СССР рассматривал как вполне реальную угрозу нападения на Советский Союз объединённых польско-германских сил.

На новый уровень отношения между Германией и Польшей вышли во время Мюнхенского сговора 1938 года. Когда СССР предложил военную помощь Чехословакии, официальная Варшава отказалась даже рассматривать возможность переброски советских войск через польскую территорию.

Встреча министра по военным делам Польши Юзефа Пилсудского с Паулем Йозефом Геббельсом в Варшаве

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На мюнхенских переговорах с западными державами о разделе Чехословакии Гитлер представлял интересы Польши и Венгрии. 1 октября на территорию Чехословакии были введены польские войска. Прага лишилась контроля над Тешинской Силезией, перешедшей под власть Польши. 11 ноября 1938 года в Варшаве прошёл военный парад в честь захвата части чехословацких земель. Правда, никакой заслуги польской армии в этом не было: аннексия произошла благодаря сговору Гитлера с западными демократиями.

Медовый месяц в отношениях Германии и Польши закончился в начале 1939 года. 21 марта, вскоре после окончательной аннексии Чехословакии, Гитлер потребовал от Польши признания восстановления германского суверенитета над Вольным городом Данциг и разрешения строительства между ним и территорией Германии автострады, находящейся под юрисдикцией Берлина. Пять дней спустя Варшава официально отвергла требования Гитлера. А 31 марта премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил в палате общин, что Лондон и Париж предоставят польскому правительству всю необходимую помощь для защиты от Германии.

«Поляки мечтали о совместном с немцами крестовом походе на СССР, а тут такой холодный душ. Если бы Варшава выполнила требования Гитлера, то Данцигский коридор просто разрубил бы территорию Польши. Выполнить такое требование она, конечно, не могла», — объяснил в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Немецкие войска в Чехословакии

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«План молниеносной войны»

В начале апреля 1939 года германское командование подготовило план нападения на Польшу под кодовым названием «Вайс» («Белый»). 11 апреля Гитлер подписал директиву, вводящую план в действие. По словам историков, документ был специально сформулирован так, чтобы переложить вину за будущий конфликт на Варшаву.

«Позиция Германии по отношению к Польше по-прежнему исходит из принципа избегать осложнений. Если Польша изменит основывавшуюся до сих пор на том же принципе политику в отношении Германии и займёт угрожающую ей позицию, то с ней необходимо будет свести окончательные счёты, несмотря на действующий договор. Целью явится тогда уничтожение военной мощи Польши», — говорилось в плане «Вайс».

Учения вермахта

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Разработчики документа предсказывали, что боевые действия будут вестись исключительно на польской территории, а Британия и Франция проявят сдержанность. При этом Берлин всё же планировал провести мероприятия по охране своих западных границ.

«Задачей германских вооружённых сил является уничтожение польских вооружённых сил. Для этого желательно и необходимо подготовить неожиданное нападение», — подчёркивалось в гитлеровском плане.

Мобилизацию германское командование собиралось проводить как можно позже — возможно, в день, предшествующий нападению. На южном фланге вермахт планировал использовать территорию Словакии, а на северном — как можно скорее установить связь между немецкими территориями в Померании и Восточной Пруссии.

Адольф Гитлер

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В Балтийском море германский флот должен был уничтожить военно-морские силы Польши и заблокировать польские морские пути, а также прикрыть коммуникации Германии со Швецией и Прибалтикой.

Германским военно-воздушным силам предписывалось сорвать в Польше мобилизацию и оказывать содействие наступающим частям вермахта.

«План «Вайс» — это план молниеносной войны, предусматривающий окружение и полный разгром Вооружённых сил Польши в сжатые сроки», — заявил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

15 июня 1939 года на основании стратегических замыслов Гитлера германское командование утвердило оперативный план войны с Польшей.

Руководство СССР вело переговоры с Великобританией и Францией об оказании помощи Польше в случае германской агрессии. Однако Варшава отказалась принимать советскую помощь, а Лондон и Париж затягивали переговоры о потенциальных совместных действиях против Германии. В этих условиях Москве пришлось подписать с Берлином пакт о ненападении.

Немецкие войска в Варшаве

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Как отметил Сергей Перелыгин, власти Польши не воспринимали исходящую от Германии угрозу всерьёз, рассчитывая на свою армию и помощь западных союзников.

«Поляки собирались в случае начала войны через две недели проводить парад в Берлине», — подчеркнул историк.

В августе 1939 года посол Польши в Париже Юлиуш Лукасевич заявил министру иностранных дел Франции Жоржу Бонне, что в случае войны «не немцы, а поляки ворвутся вглубь Германии в первые же дни». Как показал дальнейший ход событий, он жестоко ошибался.

31 августа группа сотрудников СД по приказу гитлеровского командования имитировала нападение на радиостанцию в небольшом германском городе Глейвице, расположенном вблизи польской границы. 1 сентября нацисты атаковали территорию Польши. Всего за несколько дней оборона польской армии была смята.

В первый же день войны из Варшавы бежал президент страны Игнаций Мосцицкий, вскоре его примеру последовало правительство. В ночь с 16 на 17 сентября правительственные учреждения Польши эвакуировались на территорию Румынии. 6 октября немцы подавили последний очаг сопротивления польских войск в районе Коцка. Британия и Франция вступили в войну с Германией, но ограничились позиционными боями и не решились нанести удар вглубь территорий Третьего рейха.