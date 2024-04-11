План «Вайс»: как Гитлер готовил нападение на Польшу
11 апреля 1939 года Гитлер подписал план подготовки нападения Германии на Польшу
- Германская армия входит в Варшаву в 1939 году
- Gettyimages.ru
- © Photo 12 / Universal Images Group
11 апреля 1939 года рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер подписал план «Вайс», предусматривавший подготовку нападения Третьего рейха на Польшу. Он стал важным промежуточным этапом в осуществлении нацистами политики захвата «жизненного пространства» на востоке.
Медовый месяц Германии и Польши
После прихода к власти в Германии нацистов Польша стала одним из первых государств, установивших дружеские отношения с новым немецким режимом. Уже 26 января 1934 года министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат и посол Польши в Берлине Юзеф Липски подписали пакт о ненападении. Власти обеих стран заявили, что намерены напрямую общаться по всем вопросам двухсторонних взаимоотношений, и пообещали не прибегать к насилию для разрешения споров.
В 1935 году стало известно содержание секретного приложения к германо-польскому пакту. 20 апреля «Правда» и «Известия» перепечатали из британских СМИ его текст. Польша обещала в своих внешних отношениях «не принимать никаких решений без согласования с германским правительством». Варшава и Берлин гарантировали друг другу объединять силы для отражения любого нападения, которому бы подверглась одна из сторон. Польское правительство также обещало в случае войны обеспечить свободное передвижение по своей территории немецких войск на восток или северо-восток.
«Отношения между Германией и Польшей стремительно развивались. Высокопоставленных нацистских функционеров принимали в Варшаве как лучших друзей», — подчеркнул в беседе с RT выпускник аспирантуры ИВИ РАН Максим Синицын.
Согласно показаниям, которые дали высокопоставленные нацисты после завершения Великой Отечественной войны, в 1938 году министр иностранных дел Польши Юзеф Бек был подкуплен рейхсминистром и председателем рейхстага Германом Герингом и действовал впоследствии в интересах Берлина.
На фоне сближения Варшавы и Берлина Генштаб СССР рассматривал как вполне реальную угрозу нападения на Советский Союз объединённых польско-германских сил.
На новый уровень отношения между Германией и Польшей вышли во время Мюнхенского сговора 1938 года. Когда СССР предложил военную помощь Чехословакии, официальная Варшава отказалась даже рассматривать возможность переброски советских войск через польскую территорию.
- Встреча министра по военным делам Польши Юзефа Пилсудского с Паулем Йозефом Геббельсом в Варшаве
- Gettyimages.ru
- © Bettmann
На мюнхенских переговорах с западными державами о разделе Чехословакии Гитлер представлял интересы Польши и Венгрии. 1 октября на территорию Чехословакии были введены польские войска. Прага лишилась контроля над Тешинской Силезией, перешедшей под власть Польши. 11 ноября 1938 года в Варшаве прошёл военный парад в честь захвата части чехословацких земель. Правда, никакой заслуги польской армии в этом не было: аннексия произошла благодаря сговору Гитлера с западными демократиями.
Медовый месяц в отношениях Германии и Польши закончился в начале 1939 года. 21 марта, вскоре после окончательной аннексии Чехословакии, Гитлер потребовал от Польши признания восстановления германского суверенитета над Вольным городом Данциг и разрешения строительства между ним и территорией Германии автострады, находящейся под юрисдикцией Берлина. Пять дней спустя Варшава официально отвергла требования Гитлера. А 31 марта премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил в палате общин, что Лондон и Париж предоставят польскому правительству всю необходимую помощь для защиты от Германии.
«Поляки мечтали о совместном с немцами крестовом походе на СССР, а тут такой холодный душ. Если бы Варшава выполнила требования Гитлера, то Данцигский коридор просто разрубил бы территорию Польши. Выполнить такое требование она, конечно, не могла», — объяснил в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.
- Немецкие войска в Чехословакии
- Gettyimages.ru
- © Keystone-France / Gamma-Keystone
«План молниеносной войны»
В начале апреля 1939 года германское командование подготовило план нападения на Польшу под кодовым названием «Вайс» («Белый»). 11 апреля Гитлер подписал директиву, вводящую план в действие. По словам историков, документ был специально сформулирован так, чтобы переложить вину за будущий конфликт на Варшаву.
«Позиция Германии по отношению к Польше по-прежнему исходит из принципа избегать осложнений. Если Польша изменит основывавшуюся до сих пор на том же принципе политику в отношении Германии и займёт угрожающую ей позицию, то с ней необходимо будет свести окончательные счёты, несмотря на действующий договор. Целью явится тогда уничтожение военной мощи Польши», — говорилось в плане «Вайс».
- Учения вермахта
- Gettyimages.ru
- © Heinrich Hoffmann / ullstein bild
Разработчики документа предсказывали, что боевые действия будут вестись исключительно на польской территории, а Британия и Франция проявят сдержанность. При этом Берлин всё же планировал провести мероприятия по охране своих западных границ.
«Задачей германских вооружённых сил является уничтожение польских вооружённых сил. Для этого желательно и необходимо подготовить неожиданное нападение», — подчёркивалось в гитлеровском плане.
Мобилизацию германское командование собиралось проводить как можно позже — возможно, в день, предшествующий нападению. На южном фланге вермахт планировал использовать территорию Словакии, а на северном — как можно скорее установить связь между немецкими территориями в Померании и Восточной Пруссии.
- Адольф Гитлер
- Gettyimages.ru
- © Bettmann
В Балтийском море германский флот должен был уничтожить военно-морские силы Польши и заблокировать польские морские пути, а также прикрыть коммуникации Германии со Швецией и Прибалтикой.
Германским военно-воздушным силам предписывалось сорвать в Польше мобилизацию и оказывать содействие наступающим частям вермахта.
«План «Вайс» — это план молниеносной войны, предусматривающий окружение и полный разгром Вооружённых сил Польши в сжатые сроки», — заявил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
15 июня 1939 года на основании стратегических замыслов Гитлера германское командование утвердило оперативный план войны с Польшей.
Руководство СССР вело переговоры с Великобританией и Францией об оказании помощи Польше в случае германской агрессии. Однако Варшава отказалась принимать советскую помощь, а Лондон и Париж затягивали переговоры о потенциальных совместных действиях против Германии. В этих условиях Москве пришлось подписать с Берлином пакт о ненападении.
- Немецкие войска в Варшаве
- Gettyimages.ru
- © Photo12 / Universal Images Group
Как отметил Сергей Перелыгин, власти Польши не воспринимали исходящую от Германии угрозу всерьёз, рассчитывая на свою армию и помощь западных союзников.
«Поляки собирались в случае начала войны через две недели проводить парад в Берлине», — подчеркнул историк.
В августе 1939 года посол Польши в Париже Юлиуш Лукасевич заявил министру иностранных дел Франции Жоржу Бонне, что в случае войны «не немцы, а поляки ворвутся вглубь Германии в первые же дни». Как показал дальнейший ход событий, он жестоко ошибался.
31 августа группа сотрудников СД по приказу гитлеровского командования имитировала нападение на радиостанцию в небольшом германском городе Глейвице, расположенном вблизи польской границы. 1 сентября нацисты атаковали территорию Польши. Всего за несколько дней оборона польской армии была смята.
В первый же день войны из Варшавы бежал президент страны Игнаций Мосцицкий, вскоре его примеру последовало правительство. В ночь с 16 на 17 сентября правительственные учреждения Польши эвакуировались на территорию Румынии. 6 октября немцы подавили последний очаг сопротивления польских войск в районе Коцка. Британия и Франция вступили в войну с Германией, но ограничились позиционными боями и не решились нанести удар вглубь территорий Третьего рейха.
«Предвоенная политика Польши, её желание уничтожить СССР, заигрывания с Гитлером сыграли злую шутку с польским государством. Нацистский план «Вайс» с минимальными коррективами был реализован. Причём это был всего лишь промежуточный шаг на пути гитлеровского движения на восток. Разгромить нацизм и восстановить государственность Польши, как и других государств Восточной Европы, удалось в дальнейшем благодаря подвигу советского народа и Красной армии», — подытожил Михаил Мягков.