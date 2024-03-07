Любовь к Родине: ФСБ РФ опубликовала документы о работе разведчика Николая Кузнецова и отряда «Победители»

В преддверии 80-й годовщины гибели Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова ФСБ РФ обнародовала рапорт Дмитрия Медведева — командира опергруппы «Победители». На базе этого подразделения в тылу врага действовал Николай Кузнецов, проявивший себя как универсальный разведчик. Переодевшись в форму немецкого офицера, он добывал данные стратегической важности и ликвидировал высокопоставленных нацистов. Опубликованный российской спецслужбой документ содержит свидетельства мужества и профессионализма как самого Кузнецова, так и других бойцов отряда.

Накануне 80-й годовщины гибели Героя Советского Союза разведчика Николая Кузнецова (9 марта 1944 года) ФСБ России опубликовала рапорт командира опергруппы «Победители» Дмитрия Медведева. Документ содержит ценные свидетельства мужества и профессионализма самого Кузнецова, действовавшего на базе отряда, и его товарищей.

«Я о другом таком человеке не слышал»

Николай Кузнецов родился 27 июля 1911 года в деревне Зырянка Пермской губернии Российской империи. После окончания школы и лесного техникума он работал лесоустроителем на Урале. Кузнецов с детства проявлял незаурядные способности к изучению иностранных языков, в частности немецкого.

«Самое главное качество, необходимое для разведчика, которым был щедро наделён Николай Кузнецов, — это любовь к Родине. Эта любовь дополнялась воспитанной им же самим дисциплиной, трудолюбием, умением учить иностранные языки. В нём сочеталось всё необходимое прирождённому разведчику: патриотизм, смелость, языковые способности и, конечно, умение найти подход к людям», — рассказал в беседе с RT заместитель главного редактора «Российской газеты», писатель и историк спецслужб Николай Долгополов.

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Работая на Урале, Кузнецов начал сотрудничать с органами госбезопасности, участвуя в ликвидации скрывавшихся в лесах бандформирований. В 1934 году он переехал в Свердловск (современный Екатеринбург), где работал на Уралмаше, учился на вечернем отделении рабочего факультета Уральского индустриального института, посещал курсы немецкого и параллельно выполнял задания НКВД по изучению возможных связей немецких специалистов с нацистской разведкой. После окончания института в 1938 году Кузнецов был направлен в Москву и зачислен в аппарат внешней разведки. Некоторое время он участвовал в оперативной разработке германских дипломатов.

«Николай Кузнецов был уникумом. Я о другом таком человеке не слышал. Он мог выдавать себя за немца, хотя им не являлся и в Германии никогда не жил. Он так хорошо знал различные диалекты немецкого, что выглядел совершенно естественно и сходил при общении с немцами за своего», — отметил в разговоре с RT историк спецслужб Игорь Пыхалов.

В первые же дни Великой Отечественной войны Кузнецов подал руководству рапорт с просьбой отправить его на фронт или в тыл врага. После прохождения спецподготовки в 1942 году он был зачислен в состав отряда особого назначения (опергруппы) «Победители» под руководство Дмитрия Медведева.

В опубликованном ФСБ рапорте Медведева от 6 октября 1944 года описываются деятельность «Победителей» в целом, а также операции, в которых принимал участие Кузнецов (под оперативными псевдонимами Колонист, Пух, Боец Грачёв). В немецком тылу Кузнецов действовал в форме обер-лейтенанта (впоследствии капитана) с документами на имя Пауля Зиберта.

Николай Кузнецов

© Wikimedia Commons/Public Domain

По словам Медведева, исключительное внимание в отряде уделялось отношениям с местными жителями. Каждый член опергруппы «являл собою не только культурного бойца Красной армии, но и агитатора и пропагандиста». Все нарушители дисциплины в отряде строго наказывались, а их поступки подвергались общественному порицанию.

Раненые и больные бойцы в отряде были окружены заботой. Получивших ранения в столкновениях с врагом в обязательном порядке выносили с поля боя. В санчасть передавалось «всё лучшее, что добывалось в результате боёв и операций»: сахар, повидло, масло, мёд.

Выдержки из рапорта Дмитрия Медведева

© ЦОС ФСБ

«Бойцы и командиры считали для себя большим счастьем быть посланными на самые опасные задания», — подчеркнул в рапорте Медведев.

По его данным, всего оперативная группа «Победители» взорвала до 80 эшелонов противника с живой силой, техникой и военными грузами.

«7 ноября 1942 года группой подрывников под руководством т. Маликова был взорван эшелон с офицерским составом на железной дороге Ковель — Сарны. Эшелон следовал на фронт. Взрывом мины были разбиты паровоз и вагоны. Четыре вагона были сильно повреждены. Было убито и ранено свыше 100 немецких офицеров», — приводится в рапорте описание операции отряда.

Выдержки из рапорта Дмитрия Медведева

© ЦОС ФСБ

Вклад Николая Кузнецова в общую победу

«Победители» активно проводили в немецком тылу и контрразведывательную работу, внедряли агентов опергруппы в карательные органы противника:

«Через них мы не только узнавали, что предпринимают немцы по розыску исполнителей террористических и диверсионных актов, совершённых нами в г. Ровно, но добывали также контрразведывательные данные».

В частности, агент Лариса достала для отряда немецкие секретные топографические карты, печатную машинку из гестапо, использованную нацистами копировальную бумагу. Собранные ею данные о массовых убийствах мирного населения в дальнейшем были использованы чрезвычайной государственной комиссией по расследованию зверств гитлеровцев.

Выдержки из рапорта Дмитрия Медведева

© ЦОС ФСБ

Содержит рапорт Дмитрия Медведева и описание конкретных операций, в которых участвовал Николай Кузнецов. Командир отряда называет его в документе Колонистом.

«Колонист направлялся во Львов в форме немецкого офицера, имея при себе необходимые, изготовленные нами документы. Ил — по специальности шофёр — был послан с Колонистом в роли шофёра, одетого в форму немецкого солдата», — описывается выполнение Кузнецовым одного из заданий командования отряда.

Разведчик выполнял разноплановые задачи и долгое время был неуязвим для нацистской контрразведки.

«Уничтожение Кузнецовым за 18 с небольшим месяцев 11 представителей высшего немецкого военного, хозяйственного, партийного и административного руководства — это проявление огромной смелости. Кузнецов сумел передать из лесов под небольшим городом Ровно стратегические данные: о подготовке теракта в Тегеране в 1943 году, о ставке Гитлера под Винницей, о планах немецкого наступления на Курской дуге, о предстоящем утолщении брони германских танков. Это стратегическая разведка, и она Кузнецову удавалась», — рассказал Николай Долгополов.

Николай Кузнецов

© MFA Russia

Согласно рапорту Медведева, Колонист с помощью Кантора и Ила «в первой декаде февраля 1944 года произвели теракт над вице-губернатором Галиции Отто Бауером и одним из высших германских чиновников, Шнейдером». Также в документе публикуются отдельные детали операции «Кафр», во время которой Кузнецов и его товарищи сумели похитить германского генерал-майора Макса Ильгена, командующего так называемыми восточными батальонами.

«Изначально подразделения, сформированные из коллаборационистов родом с территории СССР, предполагалось использовать в карательных и полицейских целях, в частности для уничтожения мирного населения. Но затем, когда дела на фронте пошли у Гитлера не очень хорошо, на основе этих подразделений начали формироваться воинские части, которые отправлялись на фронт. Этими «восточными батальонами» и командовал Ильген», — рассказал Игорь Пыхалов.

По данным Медведева, на службу в дом к немецкому генералу были внедрены женщины-агенты. Они собрали информацию о его образе жизни, маршрутах передвижения и об охране. С учётом этих данных была разработана операция по похищению командующего «восточными батальонами», в которой участвовали Колонист, Спокойный, Кантор и Львовский. Кузнецов действовал в форме немецкого капитана. Советские оперативники обезоружили денщика Ильгена и изъяли из дома генерала всё оружие. Когда генерал вернулся домой, его связали и погрузили в машину. Однако во время захвата Ильген вырывался и звал на помощь. В результате на его крики прибежали несколько германских военнослужащих.

«Колонист на вопросы немцев, «что здесь происходит, кого увозят», предъявил им гестаповский /настоящий жетон с номером, заявил, что он и другие сотрудники гестапо арестовали давно разыскиваемого бандита и везут его в гестапо, — говорится в рапорте Медведева. — Видя, что немцы в недоумении, Колонист объявил им, что гестапо разыскивает также соучастников пойманного бандита, переодетых в немецкую форму, и так как он не знает, почему они здесь очутились и кто они такие, вынужден их всех задержать и доставить в гестапо. Немцы, не имея, очевидно, желания знакомиться с гестапо, заявили, что они сотрудники рейхскомиссариата и случайно очутились здесь, прибежав на крики, что они спешат, и просили Колониста их отпустить».

По словам Медведева, один из них, назвавшийся Паулем Гронау, вёл себя слишком активно и усомнился, что Колонист является сотрудником гестапо. Тогда Кузнецов объявил, что арестовывает Гронау, который был личным водителем рейхскомиссара и гауляйтера Украины Эриха Коха. Он посадил его в машину, а остальных немцев велел «отпустить, предварительно записав их фамилии по предъявленным ими документам».

Из-за напряжённой обстановки Ильгена и Гронау решили не вывозить на базу оперативной группы. Их ликвидировали и похоронили в усадьбе, имя владельца которой в документе не разглашается. На могиле гитлеровских военных поставили улей.

В рапорте Дмитрия Медведева не описано завершение жизненного пути Кузнецова. Говорится только, что вместе с товарищами он планировал перейти линию фронта, отступая из Львова, но данных о том, удалось ли ему это сделать, нет.

Позднее выяснилось, что 9 марта 1944 года Кузнецов вместе с двумя бойцами отряда, Яном Каминским и Иваном Беловым, попал в засаду в селе Боратин Львовской области и погиб от рук украинских националистов. Останки Кузнецова были найдены в 1959 году и вскоре перезахоронены с воинскими почестями на львовском Холме Славы. По словам Игоря Пыхалова, существующий сегодня на Украине режим всеми силами пытается стереть память о великом разведчике.

«Вклад Николая Кузнецова в общую победу над врагом велик и разнообразен. Он занимался и стратегической разведкой, и оперативной, и научно-технической, и террором против оккупантов. Не всем разведчикам удалось так себя проявить. Кузнецов был, вне всякого сомнения, большим талантом», — подытожил Николай Долгополов.