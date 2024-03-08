«Массированное огневое воздействие»: историк — о штурме Красной армией немецких фестунгов

80 лет назад Адольф Гитлер подписал директиву №11 о создании так называемых фестунгов — городов-крепостей. Руководство рейха полагало, что они позволят сдержать наступление Красной армии и англо-американских войск и накопить силы для нанесения чувствительных контрударов. Однако задумка нацистского командования не принесла ощутимых результатов. В интервью RT начальник научно-архивного отдела Музея отечественной военной истории в Падикове Вадим Антонов рассказал, как проходили штурмы фестунгов. По мнению эксперта, спустя десятилетия схема овладения укреплёнными городами осталась неизменной, что доказывает опыт успешных боёв ВС РФ за населённые пункты Донбасса.

— С какой целью Гитлер подписал директиву (Richtlinien) №11 от 8 марта 1944 года о формировании фестунгов (Festung), или так называемых городов-крепостей?

— Верховное командование рейха возлагало большие надежды на фестунги. В документе от 8 марта 1944 года описывается функциональное назначение фестунгов и принцип управления их гарнизонами.

В начале документа говорится, что фестунги «должны выполнять те же задачи, что и крепости прошлого». Речь шла о том, что новые крепости призваны не допустить захват противником значимых с оперативной точки зрения локаций. Наряду с этим гарнизон фестунга должен был успешно обороняться, находясь в полном окружении, таким образом сковывая значительные силы неприятеля. Выполнение этих условий, как предполагало нацистское командование, не позволит врагу развивать наступление вглубь обороны.

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Документ пояснял различие между фестунгами и опорными населёнными пунктами (Ortsstützpunkte). Последние формировались в глубине обороны как места концентрации сил для нанесения контрударов. Если же противнику удавалось вклиниться в оборону, то «опорные населённые пункты» становились «краеугольными камнями фронта».

Руководство фестунгами поручалось коменданту, который приравнивался к командиру корпуса. Коменданту подчинялись все воинские подразделения на территории крепости и все гражданские лица. Сам комендант подчинялся командующему группы армий или армии, где дислоцирован фестунг. Гарнизон крепости делился на охранные формирования, которые всегда находились в крепости и отвечали за её инженерное оборудование, и «полный гарнизон», который мог привлекаться к участию в контратакующих действиях и к выполнению других задач.

Идея фестунгов базируется на опыте весьма успешных оборонительных действий вермахта в 1942 году в населённых пунктах Холм, Демянск, Юхнов. Гитлеровцы занимали круговую оборону, получали снабжение по воздуху, совершали вылазки и были в итоге деблокированы.

В целом концепция фестунгов выглядела вполне рациональной. С её помощью немцы рассчитывали использовать максимум преимуществ, которые даёт оборонительная тактика, и предотвратить тем самым осыпание фронта. Гитлеровцы полагали, что смогут сточить наступательный потенциал РККА и англо-американских войск, выиграть время, чтобы накопить резервы и нанести потом чувствительные контрудары.

Директива №11 о создании фестунгов (из Национального архива США)

© National archives and Records Administration of the United States (NARA)

Кроме того, враг рассчитывал на то, что РККА не сможет эффективно воевать в городской застройке: к началу 1944 года вермахт стал массово получать фаустпатроны, использование которых значительно затрудняло применение танков и самоходок в населённых пунктах.

— Как обустраивались города-крепости?

— Фестунг представлял собой систему укрепрайонов, которые возводились по периметру города. В самом городе также создавались инженерные сооружения и огневые точки — как правило, в две-три линии.

При инженерном обустройстве прилегающей к городу местности немцы старались использовать её естественные преимущества: например, они занимали господствующие высоты, устраивали рубежи обороны по водным преградам, минировали равнинные участки, по которым могла легко проехать бронетехника.

Немцы продумывали логистику, чтобы совершать быстрые переброски войск и своевременно подвозить боеприпасы на позиции, накапливали вооружение и провизию, чтобы иметь возможность держать оборону продолжительное время.

Карта оборонительных линий Кёнигсберга и направлений ударов РККА

© Минобороны РФ

— Какой город считается первым фестунгом? Насколько успешно Красная армия осуществила его штурм?

— Первым примером обороны фестунга стала битва за Тарнополь (Тернополь). Она развернулась в первой половине весны 1944 года, когда Красная армия осуществляла Проскуровско-Черновицкую операцию.

Тарнополь для немцев был важным транспортным узлом, обеспечивавшим снабжение войск группы армий «Юг». Комендантом крепости был генерал-майор Эгон фон Найндорф. В его подчинении находилось около 16 тыс. человек. С запада фестунга располагался водоём, что делало почти невозможным штурм с этой стороны.

Тем не менее части 1-го Украинского фронта смогли окружить город, разрушить с помощью артиллерии и авиабомбардировок важные узлы обороны и отбить попытку деблокады. В итоге гарнизон крепости попытался прорваться и был уничтожен. Из советского окружения вышли только 55 человек, хотя на прорыв пошли более 4 тыс. военнослужащих вермахта. 15 апреля Тарнополь был окончательно освобождён.

Затем РККА разбила врага в фестунгах Кольберг, Кёнигсберг (Калининград), Кюстрин, Бреслау, Познань, Будапешт и, наконец, в Берлине. В свою очередь, союзники взяли в оккупированной Франции Дюнкерк, Кале, Брест и Ла-Рошель.

Немецкий пехотинец с ручным гранатомётом

© Минобороны РФ

— Вы говорили, что директива — или приказ №11 — была дееспособным и вполне рациональным документом. Почему же немцы оказались неспособны на по-настоящему длительное сопротивление?

— На мой взгляд, основная причина проигрыша вермахта заключалась в деградации кадрового потенциала Германии. Гарнизон крепостей нередко состоял из плохо подготовленных пехотинцев, а комендантами назначались не самые способные высшие офицеры.

Также немцев сильно подвела возможность нормального снабжения гарнизона по воздуху, на которую они очень рассчитывали. В 1944 году враг потерял господство в небе и больше не мог массово использовать транспортную авиацию. Вместо этого люфтваффе сбрасывали на территорию фестунга только контейнеры с продовольствием. Надежды гарнизона на деблокаду стремительно таяли, и он терял волю к сопротивлению.

Иная ситуация с кадрами и снабжением была в Красной армии. На финальном этапе Великой Отечественной РККА пережила расцвет военного и оперативного искусства. Например, при штурме Тарнополя ярко проявился полководческий талант Ивана Черняховского. Советский генерал усовершенствовал тактику наступательных действий с применением малых пехотных групп, которая пригодилась в последующих штурмах фестунгов, включая Берлин.

Артиллерийский расчёт, приданный штурмовому отряду РККА в боях на улицах Берлина

© Минобороны РФ

Советские генералы умело распоряжались передовыми частями и резервами, обеспечивая постоянный натиск на позиции противника. На высоком уровне работала разведка, вскрывавшая уязвимые места в обороне неприятеля. Всё это приносило весомые практические результаты. Так, при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года партия немцев была сыграна уже после прорыва первой линии обороны. В город ворвались пехотинцы, танки, артиллерия. Наступление было стремительным и быстро сломило сопротивление врага.

Очень грамотно Красная армия разрезала систему обороны противника в самих городах. В Берлине эту функцию выполняли танки и штурмовые отряды. Они установили контроль над основными дорогами и разрезали таким образом столицу рейха на секторы. Если немцы не сдавались, то изолированные очаги сопротивления по возможности сравнивались с землёй советской артиллерией, причём нередко применялись крупнокалиберные орудия.

Фестунги могли оправдать себя, но при совершенно других условиях. Конечно, их штурм всё равно отвлекал определённые ресурсы наступающих сил. Союзники торопились развивать успех — они не хотели оставлять в своём тылу крепости и ожидать их сдачи измором. К тому же штурм фестунгов почти всегда длился недолго. Немецкий гарнизон зачастую в отчаянии шёл на прорыв, а в итоге истреблялся либо сдавался в плен.

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— Можно ли провести некоторые параллели между фестунгами и городами Донбасса, которые украинские боевики превратили в так называемые фортецi?

— Города, которые последовательно укрепляли ВСУ, не являются зеркальными отражениями фестунгов, но определённое сходство между ними есть. Например, наш нынешний противник возвёл укрепрайон вблизи Артёмовска. Я имею в виду Соледар. Здесь украинское командование, по всей видимости, попыталось реализовать нечто похожее на фестунг, однако ему явно не хватило на это времени и ресурсов.

В остальном ВСУ укрепляют именно городскую застройку. Они встраивают инженерные сооружения в гражданскую инфраструктуру, занимаются обустройством тоннелей, подземных складов и командных пунктов — так намного проще. А если ещё и не выпускать мирное население, то можно достаточно долго сдерживать наступление российской армии и списывать на неё гибель людей.

С 2014 года ВСУ построили в Донбассе много укрепрайонов в крупных населённых пунктах. Часть расположилась непосредственно на фронте, часть — в оперативном тылу. Это Авдеевка, Мариуполь, Артёмовск, Славянск, Краматорск, Угледар, Северодонецк и Лисичанск. На сегодня освобождены пять из них. Эти города были выбраны из-за наличия важных транспортных коммуникаций и промышленных предприятий, которые легко превращаются в мощные узлы сопротивления. Тут тоже можно провести параллель с тем, что делали нацисты.

Лучше всех была укреплена освобождённая недавно Авдеевка. У нас пока нет доступа к вражеским документам и материалам Минобороны РФ об этой операции, однако на основе открытых данных уместно сделать вывод, что падение этой крепости стало результатом продавливания флангов и сковывания сил противника в городских боях. В середине февраля блокада города стала неизбежной, и потому новый главком ВСУ Сырский приказал спешно вывести войска.

Стоит отметить, что в ходе битвы за Авдеевку российские ВС применяли большое количество нестандартных тактических приёмов. Кроме того, на высоком уровне было организовано взаимодействие между авиацией, артиллерией и штурмовой пехотой, поделённой на малые группы.

— Как вы думаете, пригодился ли опыт Великой Отечественной при штурме городов-крепостей Донбасса?

— На самом деле схема штурма примерно одна и та же с поправкой на иные типы вооружения. Сейчас это цифровые средства связи, беспилотники, большое количество ручных пулемётов, РПГ и ПТРК.

Главным залогом успеха штурмовых действий в городе можно назвать три фактора. Первый — перерезание транспортных коммуникаций с последующей блокадой. Сейчас эта задача несколько упрощается благодаря более широким возможностям артиллерии, авиации и распространению беспилотников. Второй фактор — это укомплектованность и уровень боевой слаженности самих штурмующих подразделений. Наступающие войска состоят из штурмовых групп, групп закрепления, снабжения, эвакуации. Их поддерживают артиллерия и танки, к ним приданы авиационные наводчики и артиллерийские корректировщики. Все они до прибытия на передовую прошли подготовку на полигоне, умеют действовать как единое целое и взаимозаменять друг друга.

Пехотинцы РККА на завершающем этапе ВОВ

© Минобороны РФ

Как и в годы Великой Отечественной, любой штурм предваряет и сопровождает массированное огневое воздействие на противника. Поэтому артиллерийские расчёты напрямую подчиняются командиру наступающего подразделения — это третье правило успешного штурма города.

Принято считать, что обороняющимся всегда легче. В целом это так, но опыт ВОВ и СВО говорит о том, что грамотные штурмовые действия способны обессмыслить любую, даже самую мощную оборону.