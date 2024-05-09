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В Киеве несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

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Жители Киева с утра приносят цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на то что украинские власти перенесли праздник на 8 мая.
В Киеве несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
  • РИА Новости

В парке Славы в Киеве жители города приносят цветы к Вечному огню. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua». 

Киевляне приходят к мемориалу с утра, несмотря на то что праздник День Победы на Украине перенесён с 9 мая на 8 мая. 

У Вечного огня находится также венок от Зеленского.

«Но когда его возложили — сегодня или вчера, когда на Украине был официальный праздник, — неизвестно», — отмечается в публикации. 

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве транслировали многие кабельные каналы в Одесской области.

 

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