В Киеве несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы

Жители Киева с утра приносят цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на то что украинские власти перенесли праздник на 8 мая.

В парке Славы в Киеве жители города приносят цветы к Вечному огню. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».

Киевляне приходят к мемориалу с утра, несмотря на то что праздник День Победы на Украине перенесён с 9 мая на 8 мая.

У Вечного огня находится также венок от Зеленского.

«Но когда его возложили — сегодня или вчера, когда на Украине был официальный праздник, — неизвестно», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что парад Победы в Москве транслировали многие кабельные каналы в Одесской области.