В Киеве несут цветы к Вечному огню, несмотря на перенос Дня Победы
- РИА Новости
В парке Славы в Киеве жители города приносят цветы к Вечному огню. Об этом сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
Киевляне приходят к мемориалу с утра, несмотря на то что праздник День Победы на Украине перенесён с 9 мая на 8 мая.
У Вечного огня находится также венок от Зеленского.
«Но когда его возложили — сегодня или вчера, когда на Украине был официальный праздник, — неизвестно», — отмечается в публикации.
Ранее стало известно, что парад Победы в Москве транслировали многие кабельные каналы в Одесской области.