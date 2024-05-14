Специалист Соколова рассказала об оптимальном интервале между приёмами пищи
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Чтобы избежать избыточного потребления, следует соблюдать оптимальные интервалы между приёмами пищи — от четырёх до шести часов, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, каждый приём пищи должен содержать достаточное количество клетчатки для насыщения и улучшения работы ЖКТ.
Также полезно делать перерывы между блюдами.
«Чувство насыщения запаздывает на 15—20 минут, именно поэтому важно периодически вставать из-за стола и хотя бы минимально двигаться: пройтись, сделать небольшую разминку или с кем-то поговорить — скорее всего, после возвращения за стол вам и не захочется продолжать есть», — заключила специалист.
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