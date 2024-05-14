В Челябинске очистят реку Миасс
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Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе Министерства экологии по региону.
«Извлечение донных отложений начнётся по окончании нерестового периода — после 15 июня. В настоящее время подрядчик завершил большую часть работ по подготовке второй площадки, проводит тестирование технологического процесса и настройку оборудования», — говорится в сообщении.
Проект по очищению реки рассчитан на несколько лет — до 2028 года. Работы будут проводиться с июля по сентябрь.
Ранее в Челябинске рассказали о реализации программы «Активное долголетие».