В Челябинске очистят реку Миасс

В Челябинске начнут работы по очистке реки Миасс.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в пресс-службе Министерства экологии по региону.

«Извлечение донных отложений начнётся по окончании нерестового периода — после 15 июня. В настоящее время подрядчик завершил большую часть работ по подготовке второй площадки, проводит тестирование технологического процесса и настройку оборудования», — говорится в сообщении.

Проект по очищению реки рассчитан на несколько лет — до 2028 года. Работы будут проводиться с июля по сентябрь.

Ранее в Челябинске рассказали о реализации программы «Активное долголетие».