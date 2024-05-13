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В Челябинске рассказали о реализации программы «Активное долголетие»

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В Челябинске рассказали о реализации нового этапа программы «Активное долголетие».
В Челябинске рассказали о реализации программы «Активное долголетие»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Приступаем к новому этапу программы «Активное долголетие». В этом году до конца 2024 года 700 граждан пройдут санаторно-курортное лечение», — сказал замглавы Челябинска Сергей Авдеев.

В рамках программы муниципалитетам выделяются деньги на привлечение и оплату труда специалистов, которые проводят спортивные мероприятия со старшим поколением, а также поддерживаются ветераны-спортсмены.

Ранее в России утвердили категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии.

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