В Челябинске рассказали о реализации программы «Активное долголетие»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Приступаем к новому этапу программы «Активное долголетие». В этом году до конца 2024 года 700 граждан пройдут санаторно-курортное лечение», — сказал замглавы Челябинска Сергей Авдеев.
В рамках программы муниципалитетам выделяются деньги на привлечение и оплату труда специалистов, которые проводят спортивные мероприятия со старшим поколением, а также поддерживаются ветераны-спортсмены.
Ранее в России утвердили категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии.