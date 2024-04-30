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В России утвердили категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

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Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать ЖКУ и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии банков.
В России утвердили категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Речь идёт о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Ранее правительство России поддержало предложение рабочей группы по СВО об изменении процедуры начислений за ЖКУ для участников специальной военной операции.

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