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Кабмин поддержал предложение изменить схему начисления за ЖКУ для участников СВО

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Правительство России поддержало предложение рабочей группы по СВО об изменении процедуры начислений за ЖКУ для участников специальной военной операции.
Кабмин поддержал предложение изменить схему начисления за ЖКУ для участников СВО
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учёта, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — уточняется в сообщении.

Постановление правительства вступило в силу.

Для получения льготы родственникам мобилизованного нужно предоставить в управляющую компанию документ, подтверждающий факт мобилизации.

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