Кабмин поддержал предложение изменить схему начисления за ЖКУ для участников СВО

Правительство России поддержало предложение рабочей группы по СВО об изменении процедуры начислений за ЖКУ для участников специальной военной операции.

Об этом говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия».

«Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учёта, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — уточняется в сообщении.

Постановление правительства вступило в силу.

Для получения льготы родственникам мобилизованного нужно предоставить в управляющую компанию документ, подтверждающий факт мобилизации.