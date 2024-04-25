Кабмин поддержал предложение изменить схему начисления за ЖКУ для участников СВО
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале партии «Единая Россия».
«Семьи мобилизованных, проживающие в квартирах, где невозможно использовать индивидуальные приборы учёта, не будут оплачивать услуги по водо- и газоснабжению за своих отсутствующих родственников», — уточняется в сообщении.
Постановление правительства вступило в силу.
Для получения льготы родственникам мобилизованного нужно предоставить в управляющую компанию документ, подтверждающий факт мобилизации.