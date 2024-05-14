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В ЛНР заочно осудили приказавшего открыть огонь по жилым домам командира ВСУ

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Верховный суд ЛНР заочно приговорил командира 17-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ Константина Цымбала к 20 годам колонии за обстрел гражданской инфраструктуры в посёлке Нижнее.
В ЛНР заочно осудили приказавшего открыть огонь по жилым домам командира ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, 25 апреля 2022 года по приказу Цымбала из миномётов были выпущены 20 осколочно-фугасных снарядов. В результате обстрела частично разрушилось несколько зданий, их жители по счастливой случайности не пострадали.

«Приговором суда Цымбалу назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима заочно. Он объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении.

Как уточняет Главная военная прокуратура России, Цымбал был признан виновным по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом, по мотивам политической и идеологической вражды), ч. 1 ст. 356 (применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества путём взрыва, повлёкшее причинение значительного ущерба).

Ранее RT сообщал, что суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 27 годам колонии за двойное убийство.

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