Суд ДНР приговорил солдата ВСУ к 27 годам колонии за двойное убийство

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащего батальона морской пехоты ВСУ Александра Краснощёка к 27 годам колонии за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, Краснощёк с 19 марта по 3 апреля 2022 года вместе с сослуживцами находился на боевой позиции в Мариуполе.
Военнослужащие увидели машину с белыми лентами на зеркалах, которая ехала мимо их позиций. Краснощёк открыл огонь по машине. Находившиеся в автомобиле мужчина и женщина погибли от огнестрельных ранений.
«Краснощёк свою вину признал. Судом ему назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что в ДНР на 22 года осудили снайпера ВСУ.