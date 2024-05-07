В ДНР на 22 года осудили снайпера ВСУ

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23 апреля 2024 | 16:40
23 апреля 2024 | 15:47
Верховный суд ДНР вынес приговор снайперу 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины Владиславу Чернокнижному — ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы.
Как информирует СК России, судом доказано, что Чернокнижный в марте 2022 года по приказу командования расстрелял в Мариуполе местного жителя.
В ходе следствия Чернокнижный признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.
Солдата ВСУ признали виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением.
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