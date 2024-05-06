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Задержанный в Херсонской области украинский шпион признался в работе на СБУ

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Украинский шпион, задержанный в Херсонской области, раскаивается в преступлении и готов понести наказание.
Задержанный в Херсонской области украинский шпион признался в работе на СБУ
  • РИА Новости

Как напоминает РИА Новости, ФСБ задержала в Новониколаевке Скадовского района гражданина Украины, причастного к сбору сведений о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений.

«В содеянном я раскаиваюсь и готов понести за это наказание», — заявил задержанный.

Мужчина с марта 2022 по январь 2023 года через мессенджеры связывался с СБУ и по заданию Украины передавал информацию для нанесения ракетных ударов.

Перед этим в ЛНР сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.

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