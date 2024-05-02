ФСБ: гражданку Украины задержали в ЛНР за шпионаж
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
«Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что задержанная является жительницей населённого пункта Троицкое. Она собирала данные о местах дислокации сил ВС России, а после передавала полученную информацию по телефону военным ВСУ.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
Ранее в Крыму осудили агента СБУ, шпионившего на украинскую разведку.