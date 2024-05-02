ФСБ: гражданку Украины задержали в ЛНР за шпионаж

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что задержанная является жительницей населённого пункта Троицкое. Она собирала данные о местах дислокации сил ВС России, а после передавала полученную информацию по телефону военным ВСУ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее в Крыму осудили агента СБУ, шпионившего на украинскую разведку.