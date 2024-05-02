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ФСБ: гражданку Украины задержали в ЛНР за шпионаж

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Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали гражданку Украины, которая занималась корректировкой ударов украинских военных по ВС России.
ФСБ: гражданку Украины задержали в ЛНР за шпионаж
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах иностранного государства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что задержанная является жительницей населённого пункта Троицкое. Она собирала данные о местах дислокации сил ВС России, а после передавала полученную информацию по телефону военным ВСУ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

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