В Крыму осудили агента СБУ, шпионившего на украинскую разведку
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение ТАСС.
26 апреля ФСБ задержала в Волгоградской области участников неонацистской группировки, которые готовили теракты. На допросе они дали признательные показания и рассказали, что установили связь с главарями террористической организации на территории Украины.
После этого ФСБ показала видео задержания двух участников неонацистской организации.