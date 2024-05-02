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В Крыму осудили агента СБУ, шпионившего на украинскую разведку

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Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о Вооружённых силах России в Запорожской области.
В Крыму осудили агента СБУ, шпионившего на украинскую разведку
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Запорожской области.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — приводит сообщение ТАСС.

26 апреля ФСБ задержала в Волгоградской области участников неонацистской группировки, которые готовили теракты. На допросе они дали признательные показания и рассказали, что установили связь с главарями террористической организации на территории Украины.

После этого ФСБ показала видео задержания двух участников неонацистской организации.

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