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В Великобритании признали эффективность и популярность RT на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга

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Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) заявил об обеспокоенности из-за «пугающих успехов» России в информационной войне на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга.
В Великобритании признали эффективность и популярность RT на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга
  • AFP
  • © Lionel BONAVENTURE

Как отмечается в статье, «в последние годы Россия без лишнего шума активизировала свои усилия в странах Глобального Юга, вкладывая в эту деятельность большие ресурсы и достигая на этом направлении пугающих успехов».

«На Ближнем Востоке Россия добилась аналогичных успехов», — говорится в материале британского аналитического центра, который занимается вопросами обороны и безопасности.

В качестве примера приводится телеканал RT Arabic.

«RT Arabic, арабоязычное отделение нашумевшего российского государственного телеканала, владеет одним из самых популярных новостных сайтов в регионе и может похвастаться обширным онлайн-присутствием», — подчёркивает автор.

В статье отмечается, что, «используя этот мощный канал распространения информации (RT Arabic), Россия смогла донести свою пропаганду до миллионов людей в регионе, к которому она имеет прямой доступ».

Руководитель RT Arabic Майя Манна прокомментировала статью Королевского объединённого института оборонных исследований.

«Отличная работа, коллеги!» — написала она.

В RUSI также заявили, что и «Латинская Америка испытала на себе рост российской информационной активности».

Как пишет автор, точно так же, как на Ближнем Востоке, здесь вещают популярные российские медиа, такие как RT en Español, Sputnik Mundo и Sputnik Brasil, они имеют обширную аудиторию.

«К примеру, число подписчиков канала RT en Español, который в последние годы открывает новые представительства по всему континенту, достигло 17 млн человек. И точно так же, как и в других регионах, Россия активно использует эти платформы», — отмечается в материале.

В декабре 2023 года телеканал RT Arabic официально открыл региональный офис в Алжире, запустил программу «Студия Алжир» — пятую в цикле политических ток-шоу из мировых столиц, а также представил программу «Мосты на Восток» о связях России и арабского мира.

В мае RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе: теперь на местном ТВ показывают новости и фильмы телеканала об СВО.

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