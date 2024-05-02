RT в Telegram
Подпишись

RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе

Короткая ссылка
RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе: теперь на местном ТВ показывают новости и фильмы телеканала об СВО.
RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе
  • РИА Новости

Испаноязычный RT транслируют государственный Canal 8 и крупный частный UneTV. Первый ежедневно показывает новостной блок от RT en Español, а по выходным — несколько программ и документальные фильмы.

В целом в субботу и воскресенье Canal 8 транслирует около 12 часов эфира испаноязычного RT.

UneTV также будет показывать новости и программы телеканала — они будут доступны в сетях крупнейших операторов платного ТВ Tigo и Сlaro.

RT — самый популярный международный новостной канал на испанском языке, доступный в открытом ТВ на кнопке в Мексике, Аргентине, Венесуэле, Коста-Рике и на Кубе.

RT en Español показывают более чем в 1210 сетях платного ТВ во всех странах региона, а также на 25 мобильных и ОТТ-платформах.

109 телеканалов из 18 стран Латинской Америки частично транслируют контент испаноязычного RT на регулярной основе. Общая суммарная аудитория канала — порядка 840 млн зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить