RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе: теперь на местном ТВ показывают новости и фильмы телеканала об СВО.

Испаноязычный RT транслируют государственный Canal 8 и крупный частный UneTV. Первый ежедневно показывает новостной блок от RT en Español, а по выходным — несколько программ и документальные фильмы.

В целом в субботу и воскресенье Canal 8 транслирует около 12 часов эфира испаноязычного RT.

UneTV также будет показывать новости и программы телеканала — они будут доступны в сетях крупнейших операторов платного ТВ Tigo и Сlaro.

RT — самый популярный международный новостной канал на испанском языке, доступный в открытом ТВ на кнопке в Мексике, Аргентине, Венесуэле, Коста-Рике и на Кубе.

RT en Español показывают более чем в 1210 сетях платного ТВ во всех странах региона, а также на 25 мобильных и ОТТ-платформах.

109 телеканалов из 18 стран Латинской Америки частично транслируют контент испаноязычного RT на регулярной основе. Общая суммарная аудитория канала — порядка 840 млн зрителей.