Белоусов: необходимо усилить контроль за ценами в рамках гособоронзаказа

Контроль за ценообразованием при оформлении гособоронзаказа необходимо усилить, чтобы повысить эффективность его исполнения.

С таким заявлением в ходе консультаций в Совете Федерации выступил кандидат на пост главы Министерства обороны России Андрей Белоусов.

«Есть подходы, которые я планирую реализовать в ближайшее время или, по крайней мере, продолжить их реализацию», — приводит его слова ТАСС.

Белоусов назвал это «абсолютно необходимой работой», поскольку, по его словам, от неё во многом зависит эффективность использования средств в части гособоронзаказа, в части оснащения, а также реализации госпрограммы вооружения.

Ранее Белоусов назвал первоочередной задачей на посту министра обороны комплектование Вооружённых сил России.