Врач Быков: нанесение репеллента на кожу может вызвать аллергию

Врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Сергей Быков посоветовал не наносить репеллент (вещество, отпугивающее насекомых) на кожу во избежание аллергических реакций.

«Также есть мнение, что ультрафиолетовые лампы эффективно отпугивают комаров. Научные исследования указывают, что этот способ неэффективен», — сказал врач в разговоре с РИАМО.

Специалист также напомнил, что комары могут быть переносчиками различных заболеваний, таких как малярия, денге, лихорадка Зика и др.

Кроме того, у некоторых людей укусы комаров могут вызывать аллергические реакции различной степени тяжести, включая отёк, крапивницу и анафилактический шок.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.