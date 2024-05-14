Врач Быков: нанесение репеллента на кожу может вызвать аллергию
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«Также есть мнение, что ультрафиолетовые лампы эффективно отпугивают комаров. Научные исследования указывают, что этот способ неэффективен», — сказал врач в разговоре с РИАМО.
Специалист также напомнил, что комары могут быть переносчиками различных заболеваний, таких как малярия, денге, лихорадка Зика и др.
Кроме того, у некоторых людей укусы комаров могут вызывать аллергические реакции различной степени тяжести, включая отёк, крапивницу и анафилактический шок.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.