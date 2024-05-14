Пассажиропоток столичной ЦППК превысил 11 млн на майских праздниках

В период длинных выходных, 8—12 мая, ЦППК, обслуживающая все направлениях Московской железной дороги, перевезла 6,4 млн пассажиров — на 500 тыс. больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Информационный центр правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего же на майские праздники общее число поездок превысило 11 млн, из которых почти 5 млн пассажиры совершили с 28 апреля по 1 мая и 6,4 млн — с 8 по 12 мая.

Почти 2 млн поездок пассажиры совершили в канун Дня Победы.

Самым популярным направлением традиционно стало Ярославское, где число поездок в эти дни превысило 2 млн. На Казанском направлении пассажиропоток составил 1,8 млн, на Курском — 1,4 млн.

Ранее сообщалось, что петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале 2024 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.