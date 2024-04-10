Петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале 2024 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Внутренними рейсами воспользовались 3,4 млн человек. Среди популярных направлений — Москва, Мурманск, Сочи, Калининград, Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды.

Пассажиропоток на международных рейсах составил 0,8 млн человек. Чаще всего пассажиры выбирали Стамбул, Дубай, Минск, Анталью, Ташкент, Пхукет и Баку.

Ранее в правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.