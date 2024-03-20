В 2028 году планируется завершить строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии

В правительстве анонсировали завершение строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии в 2028 году — предполагается, что это увеличит турпоток в регион.

«Увеличению притока туристов в Карачаево-Черкесию будет способствовать строительство вблизи курорта «Архыз» аэропорта, он должен заработать в 2028 году», — говорится в сообщении правительства по итогам рабочей встречи вице-премьера Александра Новака с главой КЧР Рашидом Темрезовым.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее анонсировал создание в России спецфонда для реконструкции аэродромов.

До этого глава Минтранса России Виталий Савельев заявил о поддержке предложения по реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде.