Минтранс поддержал предложение реконструировать аэропорт Калининграда
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
«Минтранс РФ поддерживает вопрос реконструкции аэропорта Храброво. В бюджете на 2025 и 2026 годы будет предусмотрено 5,5 млрд рублей на строительство новой рулёжной дорожки», — сказал Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области.
Как отметил министр, в 2023 году девять авиакомпаний выполняли рейсы в Калининград из 21 города России.
Ранее сообщалось, что в Самарской области запустят субсидируемые авиарейсы в 14 городов в 2024 году.