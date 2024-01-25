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Минтранс поддержал предложение реконструировать аэропорт Калининграда

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Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил о поддержке предложения по реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде.
Минтранс поддержал предложение реконструировать аэропорт Калининграда
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Минтранс РФ поддерживает вопрос реконструкции аэропорта Храброво. В бюджете на 2025 и 2026 годы будет предусмотрено 5,5 млрд рублей на строительство новой рулёжной дорожки», — сказал Савельев на совещании по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Как отметил министр, в 2023 году девять авиакомпаний выполняли рейсы в Калининград из 21 города России.

Ранее сообщалось, что в Самарской области запустят субсидируемые авиарейсы в 14 городов в 2024 году.

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