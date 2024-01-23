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В Самарской области запустят субсидируемые авиарейсы в 14 городов в 2024 году

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В Самарской области планируют запустить субсидируемые авиарейсы в 14 городов в 2024 году. С перевозчиками заключат соглашения о предоставлении субсидий на 211 млн рублей.
В Самарской области запустят субсидируемые авиарейсы в 14 городов в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Jamison

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог региона Ивана Пивкина.

Рейсы будут следовать в Нижний Новгород, Волгоград, Калининград, Томск, Тюмень, Челябинск, Ярославль, Нижневартовск, Новый Уренгой, Тобольск, Кемерово, Минеральные Воды, Магас и Махачкалу.

В 2023 году субсидируемые перелёты были организованы по 13 направлениям.

Ранее URA.RU сообщало, что аэропорт Пермь (Большое Савино) обслужил около 2 млн пассажиров на внутренних и международных линиях в 2023 году.

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