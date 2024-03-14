Глава Росавиации анонсировал создание фонда для реконструкции аэродромов

Глава Росавиации Дмитрий Ядров анонсировал создание в России спецфонда для реконструкции аэродромов.

«Для повышения связанности наших регионов будет создан фонд, в рамках этого фонда будет проведён капитальный ремонт 51 аэродрома в нашей стране», — сказал он в интервью ТАСС.

Ядров уточнил, что 25 из них находятся в Дальневосточном федеральном округе.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил кабмину представить предложения по созданию фонда для строительства, реконструкции и капитального ремонта аэродромов.

Ранее глава Минтранса России Виталий Савельев заявил о поддержке предложения по реконструкции аэропорта Храброво в Калининграде.