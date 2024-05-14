Бастрыкин поручил проверить сообщения об избиении детей подростками в Йошкар-Оле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку сообщений в СМИ об избиении детей подростками в Йошкар-Оле.

Об этом сообщает ИА «МариМедиа».

Информация о нападениях подростков на горожан, в том числе на несовершеннолетних, появилась в СМИ и социальных сетях.

От противоправных действий группы подростков пострадали несколько детей.

Руководитель СУ СК России по Марий Эл Евгений Тумандейкин проведёт процессуальную проверку и представит доклад о её результатах.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы её родственником.