Бастрыкин поручил проверить сообщения об избиении детей подростками в Йошкар-Оле
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «МариМедиа».
Информация о нападениях подростков на горожан, в том числе на несовершеннолетних, появилась в СМИ и социальных сетях.
От противоправных действий группы подростков пострадали несколько детей.
Руководитель СУ СК России по Марий Эл Евгений Тумандейкин проведёт процессуальную проверку и представит доклад о её результатах.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения блокадницы её родственником.