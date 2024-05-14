Всадницы Гинева и Фирюлина претендуют на получение нейтрального статуса

Российские всадницы Гинева и Фирюлина имеют возможность получить нейтральный статус.

Как сообщает ТАСС, Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовало нейтральный статус всадниц в конце апреля.

Гинева в последний раз выступала на международных стартах в июле 2019 года.

В декабре Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила критерии допуска россиян. Критерии включают отсутствие активной поддержки СВО и отсутствие контрактов с вооружёнными силами. Спортсмены из России и Белоруссии будут участвовать в соревнованиях без флага и гимна.

Ранее Терехова заявила, что критерии FEI по допуску к турнирам ущемляют права российских конников.