Всадницы Гинева и Фирюлина претендуют на получение нейтрального статуса
- Gettyimages.ru
Как сообщает ТАСС, Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовало нейтральный статус всадниц в конце апреля.
Гинева в последний раз выступала на международных стартах в июле 2019 года.
В декабре Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила критерии допуска россиян. Критерии включают отсутствие активной поддержки СВО и отсутствие контрактов с вооружёнными силами. Спортсмены из России и Белоруссии будут участвовать в соревнованиях без флага и гимна.
Ранее Терехова заявила, что критерии FEI по допуску к турнирам ущемляют права российских конников.