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Всадницы Гинева и Фирюлина претендуют на получение нейтрального статуса

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Российские всадницы Гинева и Фирюлина имеют возможность получить нейтральный статус.
Всадницы Гинева и Фирюлина претендуют на получение нейтрального статуса
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, Федерация конного спорта России (ФКСР) согласовало нейтральный статус всадниц в конце апреля.

Гинева в последний раз выступала на международных стартах в июле 2019 года.

В декабре Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила критерии допуска россиян. Критерии включают отсутствие активной поддержки СВО и отсутствие контрактов с вооружёнными силами. Спортсмены из России и Белоруссии будут участвовать в соревнованиях без флага и гимна.

Ранее Терехова заявила, что критерии FEI по допуску к турнирам ущемляют права российских конников.

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